Okul yardım parası desteği nedir ? Nasıl başvurulur?

Devlet, okul yardım desteği sağlamaktadır. Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği koşulları sağlayan kişilere okul yardım parası verilmektedir. Okul yardım parası koşulları nelerdir?

Okul yardım parası şartları

Öğrencinin eğitim hayatına devam etmesi

Öğrencinin ailesi ihtiyaç sahibi olmalı

Olağanüstü afetlerle karşılaşan ailelerin çocukları

Kimsesiz çocuklar

Çalışamayacak durumda olan kişilerin çocukları

Eğitim hayatlarında kesinti yaşanmaması için ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına destek ödemesi yapılmaktadır. Okul yardım parası alabilmek için gereken şartlar şu şekildedir;

Bu koşulları sağlayan kişilerin çocukları okul yardım parası desteği alabilmektedir. 18 yaşını dolduran kişiler e-Devlet ya da ilgili bakanlığa başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından yapılan inceleme sonrası koşulları sağlayan kişilere okul yardım parası desteği verilmektedir.

Okul yardım parası desteği ne kadar ödenmektedir?

Öğrencinin okuduğu sınıfa göre verilecek destek değişmektedir. 2021 senesinde okul öncesinde okuyan öğrenciler için 945 TL, ilköğretimde okuyan öğrenciler için 1.181 TL, ortaöğretimde okuyan öğrenciler için 1.259 TL ve yükseköğretimde okuyan öğrenciler için 1.147 TL okul yardım parası desteği verilmektedir.