İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi...

Okul yardım parası desteği nedir ? Nasıl başvurulur?

Devlet, ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına okul yardım parası desteği sağlanmaktadır. Okul yardım parası şartları ve nasıl başvurulduğu araştırılmaktadır. Okul yardım parası desteği nedir,nasıl başvurulur? Bu haberimizde okul yardım parası desteğine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte okul yardım parası desteği ve başvuru şartları...

30 Aralık 2021 Perşembe 01:08
Okul yardım parası desteği nedir ? Nasıl başvurulur?
Takip Et:

Devlet, okul yardım desteği sağlamaktadır. Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği koşulları sağlayan kişilere okul yardım parası verilmektedir. Okul yardım parası koşulları nelerdir?

Okul yardım parası şartları

Eğitim hayatlarında kesinti yaşanmaması için ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına destek ödemesi yapılmaktadır. Okul yardım parası alabilmek için gereken şartlar şu şekildedir;

  • Öğrencinin eğitim hayatına devam etmesi
  • Öğrencinin ailesi  ihtiyaç sahibi olmalı
  • Olağanüstü afetlerle karşılaşan ailelerin çocukları
  • Kimsesiz çocuklar
  • Çalışamayacak durumda olan kişilerin çocukları

Bu koşulları sağlayan kişilerin çocukları okul yardım parası desteği alabilmektedir. 18 yaşını dolduran kişiler e-Devlet ya da ilgili bakanlığa başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından yapılan inceleme sonrası koşulları sağlayan kişilere okul yardım parası desteği verilmektedir.

Okul yardım parası desteği ne kadar ödenmektedir?

Öğrencinin okuduğu sınıfa göre verilecek destek değişmektedir. 2021 senesinde okul öncesinde okuyan öğrenciler için 945 TL, ilköğretimde okuyan öğrenciler için 1.181 TL, ortaöğretimde okuyan öğrenciler için 1.259 TL ve yükseköğretimde okuyan öğrenciler için 1.147 TL okul yardım parası desteği verilmektedir.

 


Son Güncelleme: 30.12.2021 01:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Okul Yardım ParasıOkul Yardım Parası şartlarıOkul Yardım Parası Desteği Ne Kadar?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katılım bankalarından faizsiz kredi imkanı : Faizsiz kredi veren katılım bankaları hangileridir?
Katılım bankalarından faizsiz kredi imkanı : Faizsiz kredi veren katılım bankaları hangileridir?
Hangi illerde hayvancılık hibe veriliyor? Hibe desteği başvuru şartları nelerdir?
Hangi illerde hayvancılık hibe veriliyor? Hibe desteği başvuru şartları nelerdir?
Acil nakit desteği veren kurumlar var mıdır?
Acil nakit desteği veren kurumlar var mıdır?
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?
Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?
TİGEM Büyükbaş Hayvan Fiyatlarını Güncelledi
TİGEM Büyükbaş Hayvan Fiyatlarını Güncelledi

Popüler Haberler

Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
Okul yardım parası desteği nedir ? Nasıl başvurulur?
Kuran’da hangi erkek bebek isimleri yer almaktadır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 30 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
30 Aralık 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 30 Aralık 2021 Perşembe
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu sorgulama ekranı
The Mosquito Coast dizi Konusu ve içerik hakkında incelemeler
Katılım bankalarından faizsiz kredi imkanı : Faizsiz kredi veren katılım bankaları hangileridir?
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Özel hastane muayene ücretleri ne kadar? 2021 özel hastane muayene ücretleri!
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Pelin Acar kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Acar evli mi? Pelin Acar kaç yaşında?
Kanal D'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Kanal D 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Hayatın Kıyısında filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?
Fatma dizisi Hazal Türesan kimdir?
Cam Tavanlar dizisi Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz'ın sevgilisi kimdir?
Açık kapı para yardımı nedir? Yardım ne kadar?
İBB Halk Süt için başvurular nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.