Okul yardım parası desteği nedir ? Nasıl başvurulur?

Devlet, okul yardım desteği sağlamaktadır. Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği koşulları sağlayan kişilere okul yardım parası verilmektedir. Okul yardım parası koşulları nelerdir?
Okul yardım parası şartları
- Öğrencinin eğitim hayatına devam etmesi
- Öğrencinin ailesi ihtiyaç sahibi olmalı
- Olağanüstü afetlerle karşılaşan ailelerin çocukları
- Kimsesiz çocuklar
- Çalışamayacak durumda olan kişilerin çocukları
Bu koşulları sağlayan kişilerin çocukları okul yardım parası desteği alabilmektedir. 18 yaşını dolduran kişiler e-Devlet ya da ilgili bakanlığa başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından yapılan inceleme sonrası koşulları sağlayan kişilere okul yardım parası desteği verilmektedir.
Okul yardım parası desteği ne kadar ödenmektedir?
Öğrencinin okuduğu sınıfa göre verilecek destek değişmektedir. 2021 senesinde okul öncesinde okuyan öğrenciler için 945 TL, ilköğretimde okuyan öğrenciler için 1.181 TL, ortaöğretimde okuyan öğrenciler için 1.259 TL ve yükseköğretimde okuyan öğrenciler için 1.147 TL okul yardım parası desteği verilmektedir.