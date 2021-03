Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları

Bankalar, eğitim ve öğretime destek çıkan fikirleri ile üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesine yardımcı olurken, maddi kısıtlılıklardan dolayı derslerinden geri kalmalarına engel oluyor. Üniversitede eğitim görmeye başlayan ya da eğitimini sürdürmeye devam eden birçok öğrenci, hangi bankadan kredi yahut kredi kartı sahibi olabileceğini bulmaya çalışıyor. Öğrencilere eğitim ve öğretim masraflarını ödeyebilmeleri için kredi imkânı veren bankalar, öğrencilerden hiçbir şekilde kefil ya da gelir belgesi istemiyor.

2021 yılında öğrencilere kredi verecek olan bankalar hangileri?

Akbank

Yapı Kredi Bankası

Denizbank

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

HSBC

Ziraat Bankası

Vakıfbank

İş Bankası

Odeabank

Bu bankaların, uygun ödeme seçenekleri ve uzun süreli vadeleri ile eğitim ve öğretime ne kadar özen gösterdikleri açıkça görülüyor.

Öğrencilerin kredi alabilme şartları neler?

Kredi başvurusu yapacak üniversite öğrencilerinin bazı başvuru şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Bankaların olmasını istediği şartlar, bankadan bankaya göre değişebilmektedir.

Öğrenci kredisi başvuru şartları ve istenilen belgeler:

18-25 yaş aralığında bulunmak,

T.C. vatandaşı olmak,

Öğretim gördüğü kurumdan öğrenci belgesi almak,

Bankalar tarafından öğrencilere gösterilen tüketici kredisini imzalamak,

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi,

Bankalar, 18-25 yaş aralığındaki tüm öğrencilere kredi verilebiliyor ancak istisnai olarak açık öğretim öğrencileri öğrenim kredilerine başvuru yapamıyor.

Üniversite öğrencilerine kredi veren bankalar (2021)

TEB

Akbank

Ziraat Bankası

Yapı Kredi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

İş Bankası

Vakıfbank

HSBC

QNB Finansbank

Akbank’ın öğrenciye uygun kredisi

Öğrencilere kredi veren bankalar sıralamasında ilk Akbank bulunuyor. Akbank, 40.000 TL’ye kadar giden kredi imkânı ile öğrencilerin ilk tercih ettiği bankalardan biri. Bunun yanında öğrencilere kredi kartı verme imkânı da sunuyor.

Öğrenciler, Akbank Exi26 kredi kartı ile giyim, gıda ve benzeri gereçlerini alabiliyorlar. Bankamatik olarak kullanabilme seçeneği ile de ailelerinden kendi taraflarına yollanan parayı kolayca çekebiliyorlar. Aileler, çocuklarına para yollarken Akbank’ta yaptıkları havale ve EFT işlemlerinde asla para kesintisi ile karşı karşıya kalmıyorlar. Bu sayede öğrenciler, yakın konumdaki Akbank ATM’si bulamadıkları durumlarda diğer bankaların ATM’lerinden hiçbir kesinti ile karşılaşmadan paralarını çekebiliyorlar.

Akbank Exi26 kredi kartı başvuru şartları

18-26 yaş aralığında bulunmak,

Öğrenci kimlik belgesi,

Öğrencinin üniversiteyi kazandığına dair belge,

Öğrencinin yurtta kaldığına dair yazı yahut ikametgâh belgesi,

Yurtta kalan öğrenciler dışında evde kalan kişiler de ikametgâh belgeleri ile Akbank Exi26 kredi kartı başvurusu yapabiliyorlar.

Yapı Kredi Bankası üniversite öğrencilerine kredi

Özel okulda okuyan öğrenciler dışında vakıf üniversitelerinde okuyan başka öğrencilerin de başvurabileceği Yapı Kredi Bankası, ‘Eğitim Kredisi’ adıyla öğrencilere dosya masrafsız, oldukça düşük faizli, maksimum 60 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar öğrenci kredisi veriyor.

Öğrencilerin nakit avans ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran banka, Play Öğrenci Kartı ile öğrencilere para çekme, başka hesaplara para gönderebilme ve benzeri kolaylıklar sunuyor.

Öğrenciler, Play Öğrenci kartlarını anlaşmalı tüm mağazalarda kullanarak, indirim ve fırsatlardan yararlanabilirler. Kişi, intenet üzerinden kredi kartı ile yaptığı alışverişlerde de 10 TL, 20 TL kazanabiliyor. 1300 TL limitli Play Öğrenci Kartı, kullanıldıkça kazandıran kredi kartları içinde bulunuyor.

Denizbank'ın öğrencilere eğitim kredisi

Öğrencilere kefilsiz, belgesiz ve formalitesiz kredi imkânı sunan Denizbank, 60 ay vadeli eğitim kredisi ile öğrencilerin nakit giderlerini karşılamayı amaçlayan bankalardan biri. Banka kredi notu yüksek olan öğrencilerin başvuruları çabucak kabul ediliyor. Öğrenciler, aylık sadece %1.49 faiz oranı ile 60 ay vadeli kredi çekebiliyor.

Türkiye Ekonomi Bankası öğrenciye uygun kredi

Öğrencilere kredi imkânı sunan TEB; ÜniversiTEB öğrenci kartı veriyor. Alışveriş yaptıkça öğrencilerin kazanmasını sağlayan banka öğrenci kartı ile anlaşması bulunan yerlerden yapılan alışverişlerde bonus kazandırıyor.

Öğrenciler, kazandıkları bonusları üye iş yerlerinde rahat rahat kullanabiliyorlar. ÜniversiTEB öğrenci kartları bulunan öğrenciler, sinema ve tiyatroda %50’yi bulan indirim hakkından da faydalanabiliyorlar.

Öğrenci kartından başka kartlara yapılan EFT ve havale işlemlerinde de öğrenciler, hiçbir tutar ödemiyorlar.

HSBC öğrenci kredisi

Öğrenciler HCBC'de, düşük faiz ve uzun vadeler ile kredi çekebilecekleri bir kredi kartı sahibi oluyorlar. HSBC kampus kartları ile öğrenciler, en fazla alışveriş yaptıkları mağazalarda ek taksit ve nakit puan kazanıyorlar.

Kampus karta ayrıcalıklı kampanya ve indirimlerden faydalanmanın dışında para transferleri yaptıkları durumlarda hiçbir kesintiye de uğramıyorlar.

Ziraat Bankası'nın Üniversite öğrencilerine kredisi

Öğrencilere kredi sunan kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, verdiği eğitim kredisinde 60 ay vadeli ve düşük faizli krediler sağlıyor. Banka tarafından öğrencinin alabileceği kredi ise kredi puanına göre değişebiliyor.

Ziraat Bankası Genç Kart kapsamında üniversiteli öğrencilerin, hesaplarındaki para bittiği taktirde faizsiz ve masrafsız ekstra alışveriş yapma şansları bulunuyor. Üstelik öğrenciler, 5 yıl gibi uzun bir zaman dilimi boyunca hiçbir bir kart ücreti de ödemek zorunda kalmıyorlar.

Vakıfbank'ın üniversite öğrencilerine kredi imkânı

Kredi çekebileceğiniz bir diğer banka olan Vakıfbank, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı Like Card ile ön plana çıkıyor. Öğrenciler, Like Card kullanımı ile kazandıkları para puanları, diledikleri alışverişlerde kullanabiliyorlar. Öğrenciler, her 10 TL’lik alışverişlerinde 1 TL para puan kazanıyorlar.

2000 puan, 10 TL’ye denk geldiğinden 2000 puan elde eden öğrenciler, 10 TL harcama hakkına sahip oluyor. Aynı zamanda öğrenciler, Like Card ile 100 TL üstü alışverişlerini taksitlendirebiliyorlar.

İş Bankası Üniversite Öğrencilerine Kredi

Eğitim kredisi vererek, öğrencilerin giderlerini karşılayan İş Bankası, hem öğrencilere hem de çocukları öğrenim gören kişilere kredi imkanı sağlıyor. Krediye öğrencilerden başka, öğrencilerin aileleri, anne ve babaları da başvuruda bulunabiliyorlar.

Alınan kredi ile kişiler, yüksek lisans ve doktora ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. 60 ay vadesi olan İş Bankası eğitim kredisi, öğrencinin ulaşım, konaklama, kurs ücreti gibi birbirinden ayrı giderlerini karşılamak amacıyla da çekilebiliyor. İş Bankası, İş’te üniversiteli kredi kartı adıyla bir kredi kartı veriyor. İş’te üniversiteli kredi kartına SMS ile kolayca başvuru yapma şansı bulunuyor.

İş’te Üniversiteli kartına sahip olmak için SMS kısmına girerek ÜNİK yazıp bir boşluk bırakılmalı, sonrasında T.C. kimlik numarası yazmalı ve bu mesaj 4402’ye yollanmalıdır.

Odeabank'ın üniversite öğrencisine hızlı kredisi

Öğrencilerin özel okul, üniversite eğitim ihtiyaçları için 20 BİN TL’ye kadar kredi sağlayan Odeabank, 60 ay vade ve düşük faiz ile öğrencilere yardımcı oluyor.