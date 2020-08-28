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Öğrenciye ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kredi limitleri 2020

Öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyen bankalar öğrencilere kredi vermeye başladı. Eğitim finansmanı olarak da bilinen öğrenci kredisi ile birlikte öğrenciler eğitim masraflarını karşılamak için kredi çekebilecekler.

28 Ağustos 2020 Cuma 04:14
Öğrenciye ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kredi limitleri 2020
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Öğrencilik döneminde krediye ihtiyaç duyanlar için bankalar öğrencilere kredi imkanı sunmaya başladı. İhtiyaç kredisi adı altında öğrencilere kredi vermeye başlayan bankalar ise şu şekildedir:

  • Garanti BBVA Eğitim Kredisi,
  • Yapı Kredi Bankası Eğitim Kredisi,
  • Halkbank Eğitim Kredisi,
  • ING Bank Eğitim Kredisi,
  • İş Bankası Eğitim Kredisi,
  • QNB Finansbank eğitim Kredisi,
  • Ziraat Bankası Eğitim Kredisi,
  • Vakıfbank Eğitim Kredisi,
  • Albaraka Türk Eğitim Finansmanı.

Bankaların öğrenciye sunduğu kredilerin üst limitleri ne kadardır?

Öğrenciler için özel olarak kredi imkanı sunan bankalar, bu şekilde kredi kullanacak öğrenciler için kredi üst limiti belirlemiştir. Bankaya göre farklılık gösteren kredi üst limitleri şu şekildedir:

  • Garanti BBVA bankası öğrenciye verdiği krediyi eğitim kredisi ad altında açıklamıştır. Açıklamaya göre öğrencilere 100.000 TL’ye varan kredi imkanı verilmektedir.
  • Yapı Kredi bankası tarafından açıklanan öğrenci kredisi de Garanti BBVA öğrenci kredisi ile aynı adı taşımaktadır. Eğitim kredisi adı altında verilecek kredinin üst limiti banka tarafından 100.000 TL olarak belirlenmiştir.
  • Halkbank’ın öğrenciler için belirlediği eğitim finansmanının üst limiti 60.000 TL olarak açıklanmıştır.
  • ING Bank öğrenciler için verdiği kredide üst limiti 50.000 TL olarak açıkladı.
  • İş Bankası öğrencilere vereceği finansmanın üst limitini 50.000 TL olarak belirledi.
  • QNB Finansbank’ın öğrenciler için belirlediği kredi üst limiti 50.000 TL’dir.
  • Ziraat Bankası yaptığı açıklama ile bu limiti 100.000 TL olarak açıklamıştır.
  • Vakıfbank’ın öğrencilerin kredisi için belirlediği üst limit 40.000 TL’dir.
  • Albaraka Türk kredi çekmek isteyen öğrencilerin üst limitini 100.000 TL olarak açıklamıştır.

Öğrencilere sunulan krediler kaç ay vadelidir?

Öğrenciler için kredi imkanı sunan bankaların bu krediler için belirlediği vade seçenekleri de farklıdır. Bankaya göre farklılık gösteren vade seçeneklerinde öğrenciler 120 aya kadar vade seçeneğini kullanabilmektedir. Ancak genellikle bankalar öğrencilere verdikleri kredi için 36 ay vade seçeneğini belirlemiştir. 60 ay vade veren bankalar ise Denizbank ve Odeabank’tır.

Öğrenci kredisi almak için ne yapmak gerekir?

Sadece eğitim giderleri için çekilebilen öğrenci kredilerine başvurmak isteyen öğrenciler, eğitim aldıkları kurumdan fatura alarak banka şubelerine bu belgeyi teslim etmelidir. Bu belge sayesinde eğitim kredisine başvurabilecek olan öğrenciler faturadaki tutara göre kredi kullanımı yapabilmektedir. Eğitim dışı harcama için kredi çekmek isteyen öğrenciler ihtiyaç kredisine başvurmalıdır.

Öğrenci kredisi çekmek için nereye başvurmak gerekir?


Tüm banka şubelerinden yapılabilen öğrenci kredisine, bankaların intenet bankacılığı veya mobil bankacılığı ile de başvuru yapmak mümkündür. Bazı bankalar ATM bankacılığı SMS bankacılığı ile de başvuruları almaktadır. Bu durumda ön onay veren bankalar gerekli belgeler için öğrencileri şubeye çağırmaktadır. Bazı bankalar ise bu durumda ön onay yerine kredi onayı vererek öğrencilere kredi vermektedir.

Öğrenci kredisinden yararlanma şartları nelerdir?

Öğrenci kredisine başvurmak isteyen öğrencilerin bu krediler için bazı şartları yerine getirmesi istenmektedir. Öncelikle kredi çekecek olan öğrencinin bu kredinin taksitlerini ödeme imkanına sahip olması gerekmektedir. Bu imkana sahip olmayan öğrencilere kredi verilmemektedir. Ayrıca aile bireylerinden birinin adına kredi çekmek isteyen öğrenciler içinde aile bireyinin uyması gereken şartlar hazırlanmıştır. Öğrenci kredisi için belirlenen temel şartlar ise şu şekildedir:

  • Öğrencinin en az 20 yaşında olması
  • Öğrencinin aylık gelirini resmi bir evrak ile kanıtlaması
  • Öğrencinin kredi notunda bir sıkıntı olmaması
  • İpotek vermek isteyen öğrencinin eğer eşi var ise rızası resmi olarak bankaya bildirilmeli
  • Eğitim alınan kurumdan fatura çıktısı alınması gerekmektedir.

İpotekle alınan eğitim kredisi daha yüksek olur mu?

Bankaya ipotek gösterilmesi bankanın kişi üzerindeki etkisini arttırdığından dolayı ipotek gösteren kişiye diğerlerinden daha yüksek bir kredi tutarı belirlenebilmektedir. Ayrıca bu kişilerin krediye başvurması halinde olumsuz yanıt alması düşük bir ihtimaldir.

Banka kişinin gelirinin kredi ödemelerine yetmeyeceğine karar kılması sonucu kredi başvurusunda ipotek talep etmek hakkın sahiptir. Ayrıca kişinin kredi notu düşük ise banka teminat olarak ipotek isteyebilmektedir. Bir diğer ipotek istenmesi durumu ise kredi sürecinin uzun soluklu olması ile alakalıdır.

Öğrenci kredisinin faiz oranları daha düşük müdür?

Öğrenci kredisi adı altında bankalar tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan kredinin faiz oranları, yine bankalar tarafından belirlenen diğer kredi faiz oranlarına göre çok bir farklılık göstermemektedir. Bazı bankalar anlaşmalı olduğu okullar adına kampanya yaparak öğrenci kredisinde düşük faiz oranı uygulamaktadır. Ancak bu kampanyalar dışından verilen öğrenci kredilerinde faiz oranları çok düşük değildir. Öğrenci kredileri vade seçeneklerinde ve yüksek tutarlarda öğrenciler için büyük bir destek sağlamaktadır. Bunun dışında verilen öğrenci kredilerinin faiz oranları, diğer kredilere göre çok olmasa da düşük faiz oranlı kredilerdir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 04:14
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