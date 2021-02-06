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Öğrencilere kredi kartı veren bankalar ve şartları

Öğrencilerin çalışmalarına devam denilmesi için finansmana ihtiyaçları vardır bu yüzden birçok öğrenci kendileri için kredi kartı veren bankaları araştırmaya başladı. Peki öğrencilere kredi kartı veren bankalar hangileridir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Şubat 2021 Cumartesi 09:22
Öğrencilere kredi kartı veren bankalar ve şartları
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Öğrencilerin çalışmalarına devam denilmesi için finansmana ihtiyaçları vardır bu yüzden birçok öğrenci kendileri için kredi kartı veren bankaları araştırmaya başladı. Kredi çekmek ve kredi karı almak isteyen öğrenciler için bazı bankalar öğrenci kredisi başvurularını kabul etmektedir. Müşteri sayısını artırmak ve orantılı olarak kârı artırmak için kredi notuna bakmadan kredi veren bankalar daha fazla müşteriye sahip olmak için cazip kampanyalar düzenleyerek tüketicileri çekebilmektedir. Günümüzde bankalar, cep telefonlarından kredi başvurusu yapanlara anlık onay mesajları göndererek başvuruları onaylıyor, 10 yıl önce daha sert krediler veren bankalar artık kredi kullandırma yasalarını sürekli güncelleyerek müşterilerine kredileri kolaylaştırmaktadır. Günümüzde öğrencilere kredi kartı veren bankalar da oldukça fazladır. 

Öğrenci kredisi veren bankalar

 

Öğrenciye kredi veren bankalar şu şekilde sıralanmaktadır:

Ziraat Bankası 

Ziraat Bankası, eğitim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilere 60 ay düşük faiz oranları ile okul, üniversite, kurs veya ders giderlerini finanse etmek için eğitim kredisi ve ödeme imkanları sağlamaktadır.

Denizbank 

Denizbank, öğrenci kredisi, kefilsiz, belgesiz, formalitesiz, en uygun faiz oranları ile 60 aylık eğitim kredisi sağlıyor. Öğrenciler ayrıca bu kredi işlemine başvurabilir ve acil nakit ihtiyaçlarını düşük faiz oranları ile karşılayabilmektedirler.  

İş Bankası

İş Bankası artan eğitim ihtiyaçlarına karşı nakit para çözümü sunarken öğrencilerin özel okul, üniversite gibi eğitim temel giderlerini karşılayabilecekleri eğitim kredisi kampanyasına devam etmektedir. 

Garanti Bankası

Garanti Bankası, eğitim kampanyaları ve özel okul kredisi kampanyalarıyla öğrencilere özel krediler sunmaktadır. Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için cazip koşullarda kredi kampanyaları başlatmaktadır. 

Vakıfbank

Vakıfbank, ilkokul öğrencileri, devlet okulları, özel okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni ile kurslar, lisenin son yılına kadar eğitim veren kurslar, yaz okulları, spor okulları vb. Eğitim ve kültür kurumlarının velilerine ve Vakıfbank’a Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine eğitim kredisi vermektedir. 

Öğrencilere Kredi Kartı veren bankalar hangileridir? 

Öğrencilere kredi kartı veren bankalar şu şekilde sıralanmaktadır: 

-TEB – ÜniversiTEB Öğrenci Kartı

-Ziraat Bankası – Genç Kart

-Garanti – Bonus Genç Card

-Vakıfbank – Like Card

-Akbank Exi-26 Öğrenci Kartı

-Yapı Kredi Bankası – Play Öğrenci Kartı

-İş Bankası – İş’te Üniversiteli

Öğrenci Kredi Kartı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Kredi kartı almak için: 8-25 yaşları arasında olmak, Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi, Türk vatandaşı olmak, Öğrenci belgesine sahip olmak, Tüketici sözleşmesi imzalamak ve Öğrenci sertifikası almak (çoğu banka, açık öğretim kapsamında okuyan öğrencilerin başvurularını kabul etmemektedir.) gibi şartların sağlanması gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 06.02.2021 09:22
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öğrenci Kredi Kartıöğrenci Kredisi
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