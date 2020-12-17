öğrenciler kredi çekebilir mi? Öğrenciler nasıl kredi çeker, öğrenciye kredi veren bankalar hangileri?

Bilindiği gibi bankalar, kredi çekme anlarında kişilerden, gelir belgesi ve kredi notu istemektedirler. Bu iki unsur gerçekleştiği zaman bankalar, kredi vermektedirler. Öğrenciler için ise bazı bankalar bu iki unsuru istememeye başlamışlardır. Bu olanakla birlikte öğrenciler, kredi çekebilmektedir.

Gelir belgesi ve kredi notu istemeyen bankalar, özel kampanyalar oluşturarak öğrencilere kolaylık sağlarken, ödeme kısmında sorun yaşamamak için belirli şartlar öne sürülmüştür. Bunlar; belirli bir gelirin olduğuna dair kanıtlı bir belge, aileden ya da burs aracılığıyla para alınıyorsa buna dair bir belge. Aynı zamanda kişinin kredi kartı kullanması ve borçlarını düzenli ödemesi de kredi çekmesini kolaylaştıracaktır.

Hangi banka öğrencilere kredi vermektedir?

Öğrenciye kredi olanağı sunan bankaların başında yer alan banka; Denizbank bankasıdır. Öğrencilere maddi destek sağlamaya çalışan eğitim kredisi, ailelerin, çocuklarına açılan hesaba düzenli olarak para yatırılması sonucunda kişiye tahsil edilebiliyor. Faiz oranı ise %1,49’dur.

Diğer bir banka ise; İş bankasıdır. Öğrenciler için kolaylık sağlamak isteyen banka, intenet üzerinden başvuru yaparak hiçbir belge beyan etmeden krediyi öğrenciye teslim etmektedirler.