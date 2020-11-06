İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Ödenmeyen borçlar nedeni ile hapis cezası uygulanır mı? İcra işlemi nasıl uygulanır?

Banka ve benzeri kurumlara borçlu olan kişilerin merak ettiği konuların başında; borç ödenmediği taktirde hapishane cezası uygulanır mı sorusu sorulmaktadır. Bilindiği üzere ödenmeyen borçlar belirli bir sürenin ardından icra işlemlerine tâbi tutulur. Bireyler ise icra işlemlerinde neler olduğunu öğrenmek istemektedir. İşte detaylar ...

06 Kasım 2020 Cuma 16:22
Ödenmeyen borçlar nedeni ile hapis cezası uygulanır mı? İcra işlemi nasıl uygulanır?
Takip Et:

İCRA NEDENİ İLE TUTUKLAMA SÖZ KONUSU OLUR MU

Özellikle bankalar tarafına yapılan kredi kartı ve kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne gibi cezalar uygulanacağı borcu bulunan kişiler tarafından merak edilmektedir. Böyle durumlarda ise yaygın olarak görülen düşünce tipi hapishane cezalarıdır. Bolca gündeme gelen konu hakkında bilinmesi gereken en önemli etken şudur; borçtan kaynaklı herhangi bir tutuklanma ve hapishane cezasına göre düzenlenen kanun yoktur.

 

Yani bankalar genellikle borçlarını ödemeyen müşterilerini ikna etmek amacı ile mevcut borçların kapatılmaması durumunda hapis cezasının uygulanacağını belirtir. Lakin yürürlükte olan hukuk çerçevesinde böyle bir ceza türünün uygulandığı görülmemekte ve uygulanmamaktadır. Anayasa’ nın 38. Maddesi kapsamında; bir bireyin uygulanan sözleşme nedeni ile özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu olamaz. Yani borçlu kişinin hapishaneye girmesi için başka sebeplerin olması gereklidir.

 

BORÇ ÖDEMESİ NEDENİ İLE KREDİ İSTEYENLERE, KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

Bu tarz meselelerde iflas ve icra kanunları kapsamında açıkça bildirilmiştir. Bankalardan alınıp kullanılan kredilerin veya kredi kartları için yapılan borçların ödenmemesi durumunda ilk olarak banka borcunu ödemeyen müşteriye uyarıda bulunur. Yapılan ikazın ardından tahsilatın yapılabilmesi için son bir hak daha tanınır ve bunun ardından borç sahibi ödemeyi yapmaz ise yasal işlemler başlatılır. Yasal işlemlerin başlamasının ardından ilk olarak yapılması gereken, içinde bulunulan durumun bankaya izah edilmesi gerekmektedir ve borcu neden ödemediğinize dair bir mazeret söylenmelidir.

 

Yönetmelik çerçevesinde ilk aşama için ödemenin yapılma süresi 90 gündür. Yani yasal işlemin başlamasının ardından kişi 90 gün içerisinde borcunu ödemelidir. Banka ise bu aşama içinde borcun ödenmesi adına veya yapılandırılması üzerine bir öneri sunabilir. Borcun çözülmesi için ise ilk akla gelen is farklı bir bankadan borç alınarak, bu borcu kaptmaktır. Şayet yapılandırma yapılır ise kişiye daha uygun taksitlendirmelerle borcu ödeme imkanı tanınır lakin borç öncekinden bir tık daha yüksektir. Eğer bu durumlar söz konusu olmaz ve kişi 90 günlük ödeme süresini aşar ise idare takip işlemleri yürürlüğe geçer.


 

İDARİ TAKİP İŞLEMLERİ

İdari takip işlemlerinin yürürlüğe girmesi ancak bankanın borcu bulunan bireye verdiği 3 aylık ödeme süresinin ardından gerçekleşmektedir. İdari takip aşamasında ise banka borcu bulunan bireyi İcra Dairesi tarafına göndermiştir ve borcunun alınabilmesi için icra dairesine görev vermiştir. Borcun bulunduğu bankada yer alan ikametgah, yani kişinin gösterdiği oturduğu adresine icra dairesi tarafından icra işlemleri yürürlüğe sokulur. Bu işlemler ise İcra Dairesinin yetkili kıldığı kişiyi gösterilen adrese göndererek; borcun maliyeti ile eşdeğer olacak eşyaların üzerine haciz işlemleri konulur. Şayet borç ödenmez ise bu eşyalara haciz gereğince el konulur.

 

Eğer kişinin gayrimenkulu ya da araç gibi pahalı eşyaları bulunuyorsa ilk haciz işlemleri onlara uygulanacaktır. İcra Dairesi ilk olarak maliyeti fazla olan eşyalara yönelir. İcra takip aşamasında kişinin banka hesapları da dondurulur.

 

İCRA NEDENİ İLE HAPİSHANE İŞLEMLERİ NASIL UYGULANIR

Bankalar ve benzeri kurumlara borçlanan kişilere hapishane cezası uygulanmaz lakin bazı durumlar neticesinde hapishane cezası söz konusu olabilir. İflas ve İcra Kanunu kapsamında belirtilen maddeler çerçevesinde; borçlu kişiye ait olan mal ve mülkleri göstermeyen, sakladıkları taktirde borçu olunan bankaların veya kurumların zor durumda kaldığı taktirde kişiyi şikayet etmelerinin üzerine 3 ay ile 1 sene civarında bir hapis cezası uygulanabilmektedir. Fakat bu cezanın uygulanabilmesi için alacaklı durumunda olan banka ve benzeri kurumların borcunu tahsil edememeleri üzerine zora düştüğü tespit edilirse olur.

 

Ek olarak sadece bankalara yapılan borçlar için değil, bazı yapılan borçlar nedeni ile de hapishane cezası söz konusu olabilmektedir. Bunlara; eşler arasında yaşanan boşanma sürecinde başlangıcı verilen nafakaların karara göre verilmemesi veya nafaka ödeme süresini geciktiren, yapmayan kişilere tazyik adlı hapishane cezası verilebilmektedir. Çocukların velayetlerini elinde tutan birine, çocuklarını verme esnasında sorun yaşatır ve mahkemenin şart koştuğu kararlara uyulmaz ise hapishane cezası başlatılabilmektedir. Ayrıyeten kira borcu bulunan ve bu borcu ödemeyen biri eğer mül sahibini maddi açılardan zor duruma düşürüyor ise, bu kiracı hakkında da alıcı olan ev sahibinin şikayeti üzerine hapishane cezası uygulanabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ödenmeyen Borçtan Hapisödenmeyen Borç Için Hapis Cezasıödenmeyen Borçlarda Zaman Aşımıödenmeyen Borç Nedeniyle Içine Düşülen Adli Durumödenmeyen Borçlar Ne OlurBorç Icra SorgulamaBorç Icraya Giderse Ne OlurIcra Borç ödemeIcra Borç ödendikten Sonra Haciz Ne Zaman KalkarIcralık Borç ödenmezse Ne Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

Ödenmeyen borçlar nedeni ile hapis cezası uygulanır mı? İcra işlemi nasıl uygulanır?
Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı, öldü mü, neden ayrıldı? Vahide Perçin neden ayrıldı, ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden neden ayrıldı?
Doya Doya Moda Rabia ayrıldı mı, neden yok, geri dönecek mi?
Bim Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Acemi Anneler dizisinde Melahat Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? Deniz Gökçe Kayhan
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt tesisinde skandal olay
Yasak Elma Çağatay kimdir? Berk Oktay Çağatay rolü ile ekranda olacak
Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman başlıyor? Payitaht Abdülhamid hangi gün ve hangi kanalda
Kira yardımı nasıl alınır? Devlet kira yardım başvurusu şartları nelerdir? Kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler kira yardım başvurusu nasıl yapıılır?
Çukur var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 6 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?
1 Milyon yazılımcı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 1 Milyon yazılımcı eğitiminde hangi dersler ve yazılım konuları bulunuyor?
Safer ayı ne zaman bitecek? Sefer ayı dua ve ibadetleri
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay hayatı
Alev Alev dizisi reyting ve izlenme oranları
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri
Diş teli hangi devlet hastanelerinde takılır? Diş teli tedavisi devlette kaç yaşına kadar ücretsizdir?
Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.