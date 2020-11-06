Ödenmeyen borçlar nedeni ile hapis cezası uygulanır mı? İcra işlemi nasıl uygulanır?

İCRA NEDENİ İLE TUTUKLAMA SÖZ KONUSU OLUR MU

Özellikle bankalar tarafına yapılan kredi kartı ve kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne gibi cezalar uygulanacağı borcu bulunan kişiler tarafından merak edilmektedir. Böyle durumlarda ise yaygın olarak görülen düşünce tipi hapishane cezalarıdır. Bolca gündeme gelen konu hakkında bilinmesi gereken en önemli etken şudur; borçtan kaynaklı herhangi bir tutuklanma ve hapishane cezasına göre düzenlenen kanun yoktur.

Yani bankalar genellikle borçlarını ödemeyen müşterilerini ikna etmek amacı ile mevcut borçların kapatılmaması durumunda hapis cezasının uygulanacağını belirtir. Lakin yürürlükte olan hukuk çerçevesinde böyle bir ceza türünün uygulandığı görülmemekte ve uygulanmamaktadır. Anayasa’ nın 38. Maddesi kapsamında; bir bireyin uygulanan sözleşme nedeni ile özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu olamaz. Yani borçlu kişinin hapishaneye girmesi için başka sebeplerin olması gereklidir.

BORÇ ÖDEMESİ NEDENİ İLE KREDİ İSTEYENLERE, KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

Bu tarz meselelerde iflas ve icra kanunları kapsamında açıkça bildirilmiştir. Bankalardan alınıp kullanılan kredilerin veya kredi kartları için yapılan borçların ödenmemesi durumunda ilk olarak banka borcunu ödemeyen müşteriye uyarıda bulunur. Yapılan ikazın ardından tahsilatın yapılabilmesi için son bir hak daha tanınır ve bunun ardından borç sahibi ödemeyi yapmaz ise yasal işlemler başlatılır. Yasal işlemlerin başlamasının ardından ilk olarak yapılması gereken, içinde bulunulan durumun bankaya izah edilmesi gerekmektedir ve borcu neden ödemediğinize dair bir mazeret söylenmelidir.

Yönetmelik çerçevesinde ilk aşama için ödemenin yapılma süresi 90 gündür. Yani yasal işlemin başlamasının ardından kişi 90 gün içerisinde borcunu ödemelidir. Banka ise bu aşama içinde borcun ödenmesi adına veya yapılandırılması üzerine bir öneri sunabilir. Borcun çözülmesi için ise ilk akla gelen is farklı bir bankadan borç alınarak, bu borcu kaptmaktır. Şayet yapılandırma yapılır ise kişiye daha uygun taksitlendirmelerle borcu ödeme imkanı tanınır lakin borç öncekinden bir tık daha yüksektir. Eğer bu durumlar söz konusu olmaz ve kişi 90 günlük ödeme süresini aşar ise idare takip işlemleri yürürlüğe geçer.

İDARİ TAKİP İŞLEMLERİ

İdari takip işlemlerinin yürürlüğe girmesi ancak bankanın borcu bulunan bireye verdiği 3 aylık ödeme süresinin ardından gerçekleşmektedir. İdari takip aşamasında ise banka borcu bulunan bireyi İcra Dairesi tarafına göndermiştir ve borcunun alınabilmesi için icra dairesine görev vermiştir. Borcun bulunduğu bankada yer alan ikametgah, yani kişinin gösterdiği oturduğu adresine icra dairesi tarafından icra işlemleri yürürlüğe sokulur. Bu işlemler ise İcra Dairesinin yetkili kıldığı kişiyi gösterilen adrese göndererek; borcun maliyeti ile eşdeğer olacak eşyaların üzerine haciz işlemleri konulur. Şayet borç ödenmez ise bu eşyalara haciz gereğince el konulur.

Eğer kişinin gayrimenkulu ya da araç gibi pahalı eşyaları bulunuyorsa ilk haciz işlemleri onlara uygulanacaktır. İcra Dairesi ilk olarak maliyeti fazla olan eşyalara yönelir. İcra takip aşamasında kişinin banka hesapları da dondurulur.

İCRA NEDENİ İLE HAPİSHANE İŞLEMLERİ NASIL UYGULANIR

Bankalar ve benzeri kurumlara borçlanan kişilere hapishane cezası uygulanmaz lakin bazı durumlar neticesinde hapishane cezası söz konusu olabilir. İflas ve İcra Kanunu kapsamında belirtilen maddeler çerçevesinde; borçlu kişiye ait olan mal ve mülkleri göstermeyen, sakladıkları taktirde borçu olunan bankaların veya kurumların zor durumda kaldığı taktirde kişiyi şikayet etmelerinin üzerine 3 ay ile 1 sene civarında bir hapis cezası uygulanabilmektedir. Fakat bu cezanın uygulanabilmesi için alacaklı durumunda olan banka ve benzeri kurumların borcunu tahsil edememeleri üzerine zora düştüğü tespit edilirse olur.

Ek olarak sadece bankalara yapılan borçlar için değil, bazı yapılan borçlar nedeni ile de hapishane cezası söz konusu olabilmektedir. Bunlara; eşler arasında yaşanan boşanma sürecinde başlangıcı verilen nafakaların karara göre verilmemesi veya nafaka ödeme süresini geciktiren, yapmayan kişilere tazyik adlı hapishane cezası verilebilmektedir. Çocukların velayetlerini elinde tutan birine, çocuklarını verme esnasında sorun yaşatır ve mahkemenin şart koştuğu kararlara uyulmaz ise hapishane cezası başlatılabilmektedir. Ayrıyeten kira borcu bulunan ve bu borcu ödemeyen biri eğer mül sahibini maddi açılardan zor duruma düşürüyor ise, bu kiracı hakkında da alıcı olan ev sahibinin şikayeti üzerine hapishane cezası uygulanabilmektedir.