Ödeme ertelemeli destek kredisi 12-24 ay düşük faizli kredi

12-24 ay en düşük faiz ile kredi alabilirsiniz

10.000-15.000-25.000 TL 12-24 ay en düşük faiz kredi alabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinin belirli kategorileri vardır. Bunlar: eğitim kredisi, evlilik kredisi gösterilebilir. QNB Finansbank tarafından ‘son 1 yıl içinde ihtiyaç kredisi ve hazır kredi kullanmadıysanız mevcutta açık ve ihtiyaç krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz’ açıklamaları yapıldı.

İhtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanılabilir.

Finansbank tarafından verilen seçenekler nelerdir?

Doğum günü kredisi:

Borç transferi kredisi:

Tanışma kredisi:

Kamu çalışanına özel kredi:

Finans maaş kredisi:

Doğum gününüzün denk geldiği ay sürece yararlanabileceğiniz özel faiz oranlı kredi sunulmaktadır.Tüm diğer banka borçlarınızı QNB Finansbank tarafından tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyebilirsiniz.hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank son 1 yılda ihtiyaç veya hazır krediden yararlanmadıysanız mevcutta bulunmuyorsa tanışmaya özel kredi kullanabilirsiniz.Avantajlı faiz oranları ve 3 ay ertelemeli seçeneği ile özel ihtiyaç kredileri sunulmaktadır.maaşlarını QNB Finansbank’tan alan müşteriler özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilirler.

İhtiyaç kredisinden cayma günü 14 gündür. Müşteri temsilcisine caydığını bildirmesi gerekmektedir. Cayma hakkını kullandığı paranın 30 gün içerisinde geri ödemesi gerekmektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

https://www.qnbfinansbank.com/kredi-hesaplama-araci sayfasından veya banka şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kredi hesaplaması

1,3 faiz oranı ile kredi kullanacak vatandaşlar;

10.000 TL için

12 ay vade için her ay 926 TL ödenecek ve toplamda 11.117,09 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 509 TL ödenecek ve toplamda 12.216,81 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 371 TL ödenecek ve toplamda 13.381,90 TL ödenmiş olacak.

15.000 TL için

12 ay vade için her ay 1.389,63 TL ödenecek ve toplamda 16.675,60 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 763 TL ödenecek ve toplamda 18.325,33 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 557 TL ödenecek ve toplamda 20.072,71 TL ödenmiş olacak.

25.000 TL için

12 ay vade için her ay 2316 TL ödenecek ve toplamda 27.792,70 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 1272 TL ödenecek ve toplamda 30.542,27 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 929 TL ödenecek ve toplamda 33.454,66 TL ödenmiş olacak.