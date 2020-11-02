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Odeabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve başvuru şartları

Odeabank müşterilerine üç farklı alternatifle kredi kartı sunmaktadır. Uygun faiz oranları ile sunulan kartın başvuruları ATM'lerden, şubelerden, mobil uygulamadan, müşteri hizmetlerinden gerçekleştirilebilmektedir.

02 Kasım 2020 Pazartesi 01:17
Odeabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve başvuru şartları
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Odeabank, müşterilerine farklı imkanlar sağlayan kredi kartları sunmaktadır. Bank O Card, Odeabank Private Card gibi farklı kart altenatifleri bulunmaktadır.

Odeabank Private Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odeabank Private Card başvuruları şubelerden yapılabilmektedir.

Odeabank Bank O Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Odeabank bank o card başvuruları:
  • Şubelerden
  • ATM’lerden
  • Mobil uygulamadan
  • İntenet şubesinden
  • SMS ile 8444’e BANKO TC yazarak yapılabilmektedir.

Odeabank Bank O Card Acess Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odeabank O Card Acess başvuruları:

  • Mobil uygulamadan
  • 444 8 444 nolu müşteri hizmetlerinden
  • ATM’lerden
  • Şubelerden
  • BANKO TC yazarak 8444’e SMS atarak yapılabilmektedir.

Odeabank Kartların Faiz Oranları


Odeabank’ta Akdi Faiz Oranı olarak %2.15, Gecikme Faizi olarak , %2.65, Nakit Avans Faizi olarak %2.15 ve Limit Aşım Faiz Oranı     %2.15 faiz uygulanmaktadır.

Odeabank Kredi Kartı Başvuru Durumu Öğrenme

Odeabank kredi kartı için yapılan başvurular https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/bireysel/basvurular/Sayfalar/basvurular.aspx?qtab=basvuru-sorgulama adresinden kontrol edilebilmektedir. Başvuru yapmasına rağmen başvuruş kabul edilmeyen kişilerin borcu bulunması halinde ya da findeks notunun 800 altında olması, bilgilerinde bir eksiklik olması ve kart limitinin gelirini çok aşması halinde başvurular kabul edilmemektedir.

Başvurular Ne Zaman Açıklanmaktadır?

Kredi kartı başvuruları yaklaşık 1 ayda sonuçlanmaktadır. Limit arttırma ve azaltma işlemleri için mobile uygulama ve intenet şubelerinden kolayca işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Kredi borcu yapılandırma işlemleri için şubeye gitmek gerekmektedir. Şubeye giderek borç yapılandırması en uygun biçimde yapılacaktır. Kart almaktan vazgeçen kişiler kart onaylanmadan evvel iptal hakkını kullanabilirler.

Odeabank Nakit Çekim Ücretleri

Odeabank’tan nakit çekim ücretlerine bakıldığında %3.5 a ek olarak 12 TL işlem ücreti alınmaktadır. Diğer ATMlerden çekim yapıldığında %3.5’a ek 15 TLdir. Yurt dışında çekimde ise %3.5’a 16 TL nakit çekim ücreti alınmaktadır.

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 01:17
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Anahtar Kelimeler:
OdeabankKredikartı
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