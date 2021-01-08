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Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2021

Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 17:45
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2021
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Odeabank araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel yeni bir kredi paketini açıkladı. Banka yeni araç kredisi kampanyasına göre ilk bir yıl yalnızca faiz ödemesi alıyor. Yani 12 ay içerisinde katlanılan faiz bedeli için ödeme yapılıyor. Ayrıca kredinin tamamında 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Taksit ödemelerinin ikinci yılında ise düşük faiz bedeli katlanıyor.

Odeabank’ın bu kredi kampanyası araç sahibi olmak isteyen kişilerin dikkatini çekti. Odeabank’ın bu kampanyası diğer bankaların taşıt kredisi kampanyalarının önüne geçmeyi başardı. Bu kredi kampanyasına ilk bir sene içerisinde sadece faiz ödendikten sonra eşit miktarlarla taksitlendirme yapılabiliyor. Bu sayede müşterilerin ödeyeceği toplam taksit miktarı düşmüş oluyor.

Odeabank Faiz Ödemeli Araç Kredisi Başvurusu

Odeabank’ın bu kampanyası ile araç satın alacak kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Ayrıca gelir belgesinin bankaya teslim edilmesi ve nüfus cüzdanının teslim edilmesi gerekir. Krediyi alacak kişiler son 3 ay içerisinde ödenen bir fatura ve gelir belgesini Odeabank’a göstermelidir.

Odeabank’ın faiz ödemeli araç kredisi başvuruları banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Gerekli belgeleri ve şartları sağlayan kişiler sadece faiz ödemesi ile araç kredisi alabilir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:45
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