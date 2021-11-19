Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

2022 Ocak ayının gelmesiyle TUİK tarafından zam oranları açıklandı. Her sene olduğu gibi memur ve memur emeklilerine Ocak ayında %5 oranında zam gerçekleşecektir. Bugün itibariyle duyurulan enflasyon oranın da Haziran ayında bu zamana kadar 4 aylık veriler gerçekleşmiştir. Yapılan araştırmalar öncesinde 4 aylık enflasyon oranı %6.72 olarak belirlendi.

Kasım ve Aralık vergisi ile birlikte Ocak 2022 emekli zammı kesinleşecek

2022 yılının zam oranları 4 aylık enflasyon oranlarına göre belirlendi. %6.72 olarak belirlenen zam oranları Kasım ve Aralık ayının enflasyon oranları da eklenmesiyle zamlar üzerinde değişiklikler yapılacaktır. Asgari ücret zam oranı ise Aralık ayında vatandaşlara duyurulacaktır. Memur ve emekli memurların maaşları da bu tarih aralığında belli olacaktır.

Enflasyon artarsa Ocak 2022 emekli zammı da yükselecek

Memur zammı için şimdilik %3.72 olarak belirlendi

Maaşlar da zam oranları hesaplanırken 4 aylık oranlara göre belirlenen zam %6.72 olarak belirlendi. Fakat son aylar enflasyon sıfır çıksa ile bu zam oranında değişiklik olmayacaktır. Merkez Bankası’nın yılsonu %18.4 değerindeki hesaplamalar 6 aylık verisi 9.17 olacağı duyuruldu. Zam oranında değişiklik olabilmesi için enflasyonun yükselmesi gerekmektedir.

Belirlenen zam oranı son 4 aylık enflasyona göre açıklanmıştır. Bunun üzerine son iki ay kasım ve aralık enflasyon oranları da hesaplanacaktır. Memur ve emekli memurların enflasyonları Temmuz ayında yapılan %3 oranında ki zam üzerinden gerçekleşecektir.

Seyyanen zam beklentisi: Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor

Vatandaşlar zam oranın ne kadar olacağına dair araştırmalarına başlaması üzerine Ankara’da kulislerde emekli maaşları hakkında konuşulmaya başlandı. Halkın beklentisinin karşılamasını zam oranları ile açılanacaktır. Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.