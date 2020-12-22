Ocak 2021 işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

2021 Yılı Ocak Ayı Kısa Çalışma Ödeneği Ne zaman Yatar? Yeni Yılda Erken Yatar Mı?

Yılbaşına kısa bir zaman gelmesiyle beraber Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı alan vatandaşlar ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağını merakla araştırıyorlar.

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri genellikle her ayın ilk haftası yatırılıyor. Ancak vatandaşlar bu ödemenin yılbaşı dolayısıyla erken yatıp yatmayacağını araştırıyorlar.

2020 yılının son günlerine yaklaşılan bu günlerde Asgari Ücret Tespit komisyonu görüşmeleri devam ederken, koronavirüs salgınından dolayı binlerce kişinin yararlandığı kısa Çalışma Ödeneğinin Ocak ayında ne zaman yatacağı herkes tarafından merak edilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu konuya dair güncel bir açıklama yapmadı.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Demek?

En son yapılmış olan açıklamalara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını 17 Ocak 2021’e kadar devam edeceğini açıkladı. Herkes kısa çalışma ödeneğinin ne olduğunu araştırıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama

Çok fazla kişinin yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneğinin nasıl hesaplandığı işçiler ve işverenler tarafından araştırılıyor. 26 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar Kısa Çalışma ödeneği ihtiyacı olan herkes tarafından alınıyor. Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceğiyle ilgili henüz bir karar ya da açıklama yapılmamıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi geçmiyor.

Asgari Ücrette Artış Olursa Kısa Çalışma Ödeneği De Artar Mı?

2020 yılının Mart ayından itibaren koronavirüsten dolayı verilen Kısa Çalışma Ödeneği hesaplaması yapılırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplanıyor. Bununla beraber Asgari ücrette artış gerçekleşmesi durumunda günlük brüt kazancında artış göstereceğinden 2021 yılında Kısa Çalışma Ödeneğinin de artması bekleniyor. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak'a kadar uzatılmıştır. Ancak Ocak ayında verilecek olan ödemenin 2020 yılı asgari ücretine göre verilmesi tahmin ediliyor. 2021 yılında verilmesi planlanan zamlı Kısa Çalışma Ödeneği’nin Şubat ayı itibariyle vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2021 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Tahminler Neler?

2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ücret zammı görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Ancak ortalarda dolaşan iddialara göre, 2021 enflasyon tahminini yüzde 8 olarak öngören OVP, asgari ücret 2021 tahmini için, yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olabilir tahminleri yürütülüyor.

2021 yılı için enflasyon tahminini belirten Merkez Bankası, bu oranın % 9.4 olacağını belirterek, eğer asgari ücrette %9.4 oranında artış yaşanırsa, brüt asgari ücretin 3220 TL olması, net asgari ücretinde 2542 TL olacağı tahmin ediliyor.

2020 yılı enflasyon tahmininin son raporunda %12.1 oranı belirten Merekez Bankası’na göre 2021 yılı için Asgari ücret tahmini, bu oranla aynı şekilde artış yaşaması durumunda brüt asgari ücret 3299 TL, net ücret ise 2605 TL olacaktır.

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılması durumunda, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olacaktır.

Eğer Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yaşanırsa, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olacaktır.