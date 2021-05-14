O3SWAP (O3) coin nedir? O3 Token açıklaması

Kullanıcıların tek bir platformda çok zincirli likidite kaynaklarına erişmesine olanak tanıyan bir çapraz zincir toplama protokolü olan O3 Swap, aynı zamanda tescilli çapraz zincir toplama protokolüdür. Bu platform iki çözüm kullanarak daha da verimli ticaret alanları elde edebilmek amacı ile tasarlanmıştır.

Çözümlerden ilki likidite kaynağını ana akım blok zincirlerinden önde gelen Merkezi Olmayan Borsalar yani DEX'ler genelinde bir araya getiren Likidite Birleştirme'dir. İkinci çözüm ise, DeFi kullanıcılarının kendi cüzdanlarında tek “tık” ile zincirler arası varlıkları serbestçe değiş tokuş etmelerine imkan sağlayan çapraz zincir protokolleri uygulayan Çapraz Zincir Değişimi'dir.

O3 Swap Tekon almak için linke tıklayabilirsiniz:

https://www.gate.io/ref/4040784