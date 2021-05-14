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O3SWAP (O3) coin nedir? O3 Token açıklaması

Yatırımcılar O3SWAP'ın ne olduğunu merak ediyor. Bu protokol, kullanıcıların tek bir platformda çok zincirli likidite kaynaklarına erişmesine olanak tanıyan bir çapraz zincir toplama protokolüdür. İşte konuya ilişkin detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:54
O3SWAP (O3) coin nedir? O3 Token açıklaması
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Kullanıcıların tek bir platformda çok zincirli likidite kaynaklarına erişmesine olanak tanıyan bir çapraz zincir toplama protokolü olan O3 Swap, aynı zamanda tescilli çapraz zincir toplama protokolüdür. Bu platform iki çözüm kullanarak daha da verimli ticaret alanları elde edebilmek amacı ile tasarlanmıştır.

Çözümlerden ilki likidite kaynağını ana akım blok zincirlerinden önde gelen Merkezi Olmayan Borsalar yani DEX'ler genelinde bir araya getiren Likidite Birleştirme'dir. İkinci çözüm ise, DeFi kullanıcılarının kendi cüzdanlarında tek “tık” ile zincirler arası varlıkları serbestçe değiş tokuş etmelerine imkan sağlayan çapraz zincir protokolleri uygulayan Çapraz Zincir Değişimi'dir.

O3 Swap Tekon almak için linke tıklayabilirsiniz:

https://www.gate.io/ref/4040784


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
O3SWAPCoinYatırımProtokol
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