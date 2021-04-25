İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Nisan 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar

Birçok kişinin merak ettiği KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 12:10
Nisan 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 12:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Bu teklifler başka yerde yok!
Bu teklifler başka yerde yok!
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?
Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?

Popüler Haberler

Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamları
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir?
Arıza dizisi Balaban karakterini kim canlandırıyor? Rüzgar Aksoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Nisan 2021 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması
Evde doğal ve sağlıklı cilt bakımı yapmak için maske tarifleri 2021
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı
Camdaki Kız 4.Bölüm fragmanı - Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümünde ne oldu?
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Mert Karabulut dizideki rolü ve hayatı
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.