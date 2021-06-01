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Niifi coin nedir? Niifi Token açıklaması

Kripto para borsasına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Kripto dünyasına ait olan NiiFi coin merak edilmektedir. NiiFi coin nedir? NiiFi coin,blok zincirinde çözümler oluşturmak için gereken benzersiz bir platformdur. Bu haberimizde NiiFi coin ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte NiiFi token açıklaması...

01 Haziran 2021 Salı 21:24
Niifi coin nedir? Niifi Token açıklaması
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NiiFi coin nedir?

NiiFi, anında doğruluk, düşük maliyetli ve öngörülebilir gaz / işlem maliyetleri, birlikte çalışabilirlik ve birleştirilebilirlik sağlayan patent bekleyen bir ölçeklendirme teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. NiiFi'nin yapısı geleceğe odaklanıyor. NiiFi bunu, düşük maliyetli, hızlı ve anında işlemler gerçekleştirmek için basit, zarif ve kullanıcı dostu araçlar kullanan araçlar sağlayarak yapar. NiiFi, kitleler için DeFi'dir. Blok zinciri veya DeFi araçlarını kullandıklarını bilmelerine bile gerek yoktur. Üretilen araçlar, gerçek dünyadaki kullanım durumlarını çözmek kolaydır ve sıfırdan tasarlanmıştır.

 Nahmii, Ethereum üzerinde ölçekli çözümler oluşturmak için doğru araçları sağlayan, patent bekleyen bir teknoloji olan State Pools'u tanıttı. NiiFi platformu açık olarak karşımıza çıkmaktadır. NiiFi Nahmi 2.0 tarafından desteklenmektedir. Ethereum blok zincirinde rakipsiz bir ölçek oluşturmaktadır. NIIFI belirteci, tamamen merkezi olmayan bir yönetim modelini insalara sağlamaktadır.  Tüm paydaşlar, protokolün geliştirme sürecini oylama mekanizmalarıyla yönlendirmede söz hakkına sahip olacak.  Bundan dolayı  belirteç, ekosistem için bir yönetişim belirteci olarak karşımıza çıkar.  Token sahiplerinin, yönetişim konusunda oy kullanma hakkı olanlarla protokolün başarısı arasında doğru oran bulunmaktadır Bu model, belirteç sahipleri ile protokolün çıkarları arasında bir uyum sağlamanın en iyi yoludur.  Önek vermek gerekirse, token sahipleri için işlem ücreti indirimlerinin uygulanmasını tavsiye edilmektedir.  Bu, holdinglere bağlı olarak farklı ücret indirim katmanları olacak şekilde yapılabilir. Hatta, borç verme/borçlanma için de tercihli oranlar da  uygulanabilir. Bu, token sahipleri için erken bir yönetim kararı olacaktır. Teşvik mekanizmalarının NIIFI belirteç yardımcı programını destekleyip desteklemediğini görmek için diğer başarılı protokoller (ön. Uniswap) tarafından eklenen belirteç mekaniklerinin de keşfedilmesini sağlayacak.  Bu mekanikler, oylama için daha fazla öneri olarak belirteç sahiplerine sunulabilir. protokolün başarısı her anlamda çok önemlidir.

NiiFi coin’in web sitesi aşağıda yer almaktadır.

https://www.niifi.com/

Ayrıca NiiFi coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.gate.io/ref/4040784

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
NiiFi Coin Nedir?NiiFi Coin
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