NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması

Dünyada profesyonel olan NFT, ticari pazar olma yolunda ilerlerken NFT Mart
iki bölüme ayrıldı. İlk NFTMart.network olurken ürünler burada işlem verileri yayınlanmaktadır. Halka açık zincir olan NFT, ikinci kısmında ise NFTMart.io olmaktadır. Burada ise web site için kolay işlem sağlar. Kullanıcılar rahat kullanım ile özgürce işlem yapabilmektedir.
- Token adı: NFTMart Token
- Token sembolü: NMT
- Max Supply: 100,000,000 NMT
- Token Türü: ERC-20
Sizde NFT Mart sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 18.05.2021 14:26
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