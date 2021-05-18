NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması

Token adı: NFTMart Token

adı: NFTMart Token Token sembolü: NMT

Max Supply: 100,000,000 NMT

Token Türü: ERC-20

Dünyada profesyonel olan NFT, ticari pazar olma yolunda ilerlerkeniki bölüme ayrıldı. İlk NFTMart.network olurken ürünler burada işlem verileri yayınlanmaktadır. Halka açık zincir olan NFT, ikinci kısmında ise NFTMart.io olmaktadır. Burada ise web site için kolay işlem sağlar. Kullanıcılar rahat kullanım ile özgürce işlem yapabilmektedir.

Sizde NFT Mart sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.