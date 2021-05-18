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NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması

Gate.io borsasında satılan NFT Mart, halk açık zincirdir. Kolay işlem senaryosu sağlayan NFT, birçok kişi tarafından merak edilirken NFT Mart coin nedir? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre NFT Token açıklamada bulundu. İşte NFT Mart hakkında detaylı bilgiler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 14:26
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
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Dünyada profesyonel olan NFT, ticari pazar olma yolunda ilerlerken NFT Mart iki bölüme ayrıldı. İlk NFTMart.network olurken ürünler burada işlem verileri yayınlanmaktadır. Halka açık zincir olan NFT, ikinci kısmında ise NFTMart.io olmaktadır. Burada ise web site için kolay işlem sağlar. Kullanıcılar rahat kullanım ile özgürce işlem yapabilmektedir.

  • Token adı: NFTMart Token
  • Token sembolü: NMT
  • Max Supply: 100,000,000 NMT
  • Token Türü: ERC-20

Sizde NFT Mart sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 18.05.2021 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Nft MartCoinTokenGate.io
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