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NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?

NFT satışları içerisinde en iyi olan on nedir? Kripto para ile ilgili detayları haberimizde derledik...

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:03
NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?
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NFT’ler içinde en iyi on içerisinden sekizi Punks veya Bored Apes var. NFT düşüşü ve hype’dan gelmiş olan bütün gürültü ortası, süreklilik ile en iyi performansa sahip olanlar yalnızca Bored Apes ve CryptoPunks. Bored Ape geçmiş haftada 2.68milyon dolar satışını yapılarak zincir içinde en büyük oranda NFT satışına sahip. Bunun yanında hafta için ilk onda yer almakta olan girişler yarısında CryptoPunks NFT koleksiyonu içerisinden gelmekte ve bu durumda piyasa içindeki öncülerden NFT’ler olarak birine sahip olunması için ısrarlı şekilde taleplere tanıklık etmekteyiz.

2.68milyon dolar satın alma ve Bored Apes listesinde bir numarada yer almakta bunun yanında bunu takip eden XCOPY’den sanat eseri gibi ifade edilebilecek Dankrupt takip etti. Fakat CryptoPunks listesinden 3. 4. 5. ve 6. Sırada olmayı başarmıştır.

Geçtiğimiz haftada Jordan “ The Wolf of Wall Street” Belfort’un bir satın aldığını görmüş olduk. Bu satın alınma işlemi ilk on içerisine girmedi. Ünlü olan kişiler piyasa içindeki bir numaradaki koleksiyonun sahibi olmak istemekte.

Mevcut iki NFT koleksiyonlarının birbirleri ile olan hakimiyet savaşları sürmesine karşın birtakım koleksiyoncuların taraf seçme konusunda çekinmediklerini görmekteyiz. Bu durum geçmiş haftada hem CryptoPunk ve aynı zamanda BoredApe satın alında, yaklaşık olarak 1.8milyon dolarlık harcama oldu. NFT portfölyesi şuan 5.87milyon dolar geçmiş NFT içermetke.

En iyi 10 NFT satış listesi

  1. Bored Ape #8585  – 2,68 milyon dolar / 696,96 ETH – alıcının cüzdanı
  2. Dankrupt by XCOPY – 1,91 milyon dolar / 469 RTH – alıcının üzerinden
  3. CryptoPunk #4992– 1,79 milyon dolar / 450 ETH – alıcının cüzdanı
  4. CryptoPunk #273-  1.02 milyon dolar / 265 ETH – alıcının cüzdanı
  5. CryptoPunk #4626 – 1,02 milyon dolar / 248,88 ETH – alıcının cüzdanı
  6. CryptoPunk #7331  - 924.650 dolar / 225 ETH – alıcının cüzdanı
  7. Bored Ape #820 – 865.670 dolar / 210 ETH – alıcının cüzdanı
  8. CryptoPunk #7434 – 785.040 dolar / 208 ETH – alıcının cüzdanı
  9. Fidenza #30 – 760.770/ 199 ETH- alıcının cüzdanı
  10. Bored Ape #6696 – 729.010 / 1888.88 ETH – alıcının cüzdanı

NFT koleksiyonu karşılaştırması yapıldı

CryptoPunk 2017 yılında piyasa içerisine sürülmüştü bununla beraber bir çok kişi bu koleksiyonun ilk NFT koleksiyonu olduğunu düşünmekte. Bu bahsi geçen koleksiyon 1.52 milyar dolar işlem yapılma hacmi sahibi olduğu söylenmekle birlikte 2.7 milyar dolar Axie İnfinity sonra 2. Sırada yer almaktadır.

 


Son Güncelleme: 27.10.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
KriptoparaNftNftsatış
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