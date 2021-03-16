İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler

NFT ne demek? Son zamanlarda adı sıkça anılan NFT nedir? Bit tür token olan NFT, ne işe yaramaktadır? Çoğu kişi, adı son günlerde fazlaca anılan NFT'nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını merak etmeye başladı.

16 Mart 2021 Salı 20:06
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
Takip Et:

Son zamanlarda dijital bir sanat eseri 69 milyon dolara satıldı. Bu sanat eseri fiziksel formda olmadığı için alıcı bu resmin bir baskısını alamıyor. Peki 69 milyon dolara dijital eser satın alan insanlar ne yapmaktadır? MetaKovan adlı alıcı, NFT (Non-Fungible Token) adlı yeni bir benzersiz dijital token alacak.

69 milyon dolarlık rekor satın alım tüm dünyayı şok etti ve insanlar NFT'nin ne olduğunu araştırmaya başladı. Kripto para birimi patlaması devam ederken, NFT'ler koleksiyoncuların koleksiyonlarına yeni öğeler eklemek için dijital bir altenatif olarak görülmeye başlandı. NFT, dijital varlık olarak kullanılan yeni bir ürün türüdür.

Şimdi, pek çok ünlü ve fenomen, dijital müzayedelerde yüksek fiyatlarla NFT formatında sanat eserleri satın alınarak destek görmeye başladı. Kısa süre önce Twitter CEO'su Jack Dorsey, ilk tweetini çevrimiçi bir açık artırmada NFT olarak sattı. Elon Musk, NFT ile alakalı şarkısını NFT şeklinde satışa çıkardığını Twitter aracılığıyla açıkladı.

NFT nedir?

NFT ya da Non-fungible tokenler, standart bir değeri bulunmayan ancak benzersiz bir değeri olan bir tür kripto para birimidir. NFT, blok zincirinde doğrulanmış, benzersiz bir kimlik ve sahipliğe sahip dijital bir belgedir. NFT'ler dosyalar yüklenerek oluşturulur ve her dosyanın benzersiz bir değeri olduğu için birbirleriyle değiştirilemez.

Nonfungeable.com, NFT'yi blok zincirinde özel bir varlık sınıfı olarak tanımlar, yani aynı değere sahiptir ve birbiriyle değiştirilemez. NFT normal kripto para biriminden farklıdır. NFT, rolü oluşturan meta veriler tarafından tanımlanır. Kendine özgü işlevleri ve değeri vardır. NFT, değişmez bir token, video oyunu varlığı, sanat eseri, koleksiyon kartı, resim veya blockhain’de depolanan ve yönetilen başka herhangi bir benzersiz nesne olabilmektedir.

Bu benzersiz varlıklar, diğer mülkler gibi alınıp satılabilir, ancak belirli bir biçimleri yoktur ve yalnızca sertifika biçiminde bulunurlar. Çoğu para birimi gibi, NFT'ler daha küçük değerlere bölünemez veya eşit değerlerle değiştirilemez. NFT'lerin benzersiz değeri ve özgüllüğü vardır, bu nedenle kopyalanması mümkün değildir.

NFT nasıl alınır?

NFT, diğer herhangi bir varlık gibi piyasada (OpenSea gibi) alınıp satılabilmektedir. NFT satın almak için, World Asset eXchange (WAX) veya Ethereum gibi kripto para birimleri kullanılmalıdır. WAX, sanal karakterler ve video oyunları ile ilgili NFT alımlarında popüler olsa da Ethereum'da oldukça popülerdir. NFT alıcıları dijital arazi ve gayrimenkul bile satın alabilir.

NFT’ler neden milyonlarca dolara satılıyor?

NFT'ler, Bitcoin gibi milyonlarca dolar değerindedir çünkü sayıları sınırlıdır ve kopyalanamazlar. NFT, özgünlüğü ve benzersiz değeri ile ünlüdür. Bu belirteçlerin doğrulanması kolaydır ve her zaman orijinal kaynaklarına kadar izlenebilir. NFT tamamen sahibine aittir ve kopyalanamaz, silinemez veya yok edilemez.

Son zamanlarda, kripto para patlaması arttıkça, insanların NFT'lere olan ilgisi de arttı. Nonfungeable.com'dan alınan verilere göre 2020 yılına kadar NFT alıcı sayısı %66 arttı ve işlem tutarı yaklaşık 63 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi.



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NftDijitalToken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?
Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?
Konut kredisinde bina ve ev yaşı şartı var mı? Eski evlere konut kredisi çıkıyor mu?
Konut kredisinde bina ve ev yaşı şartı var mı? Eski evlere konut kredisi çıkıyor mu?
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı? İnşaat hangi aşamaya gelince kredi çekilebilir?
İnşaat halindeki eve kredi çıkar mı? İnşaat hangi aşamaya gelince kredi çekilebilir?
Oses çiğköfte bayiliği almak için şartlar neler, bayilik ücreti var mı?
Oses çiğköfte bayiliği almak için şartlar neler, bayilik ücreti var mı?
Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kasko ödeme hesaplaması nasıl yapılır?
Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kasko ödeme hesaplaması nasıl yapılır?
Ziraat Bankası birikim hesabı nedir? Ziraat bankası birikimli TL mevduat hesabı özellikleri
Ziraat Bankası birikim hesabı nedir? Ziraat bankası birikimli TL mevduat hesabı özellikleri

Popüler Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
Erol Bulut gidecek mi, istifa mı etti? Fenerbahçe Erol Bulut kararı belli oldu mu?
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Baraj Eylül kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpi Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?
Hekimoğlu Mahir karakterini kim canlandırıyor? Serdar Orçin kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Mazot desteği 2021'de ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Mazot desteğinin 2021 yılı miktarları
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çiçeklerin canlı görünümünün korunması için etkili olan 8 yöntem!
Baraj dizisi Canan karakteri kimdir? Feri Baycu Güler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Günlük burç yorumları; 14 Mart 2021 Pazar Astroloji ve yıldız falı yorumları
PTT 2021 Mart borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
16 Mart 2021 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Mart 2021 Salı Dünya genelinde vaka sayısı
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.