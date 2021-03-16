NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler

Son zamanlarda dijital bir sanat eseri 69 milyon dolara satıldı. Bu sanat eseri fiziksel formda olmadığı için alıcı bu resmin bir baskısını alamıyor. Peki 69 milyon dolara dijital eser satın alan insanlar ne yapmaktadır? MetaKovan adlı alıcı, NFT (Non-Fungible Token) adlı yeni bir benzersiz dijital token alacak.

69 milyon dolarlık rekor satın alım tüm dünyayı şok etti ve insanlar NFT'nin ne olduğunu araştırmaya başladı. Kripto para birimi patlaması devam ederken, NFT'ler koleksiyoncuların koleksiyonlarına yeni öğeler eklemek için dijital bir altenatif olarak görülmeye başlandı. NFT, dijital varlık olarak kullanılan yeni bir ürün türüdür.

Şimdi, pek çok ünlü ve fenomen, dijital müzayedelerde yüksek fiyatlarla NFT formatında sanat eserleri satın alınarak destek görmeye başladı. Kısa süre önce Twitter CEO'su Jack Dorsey, ilk tweetini çevrimiçi bir açık artırmada NFT olarak sattı. Elon Musk, NFT ile alakalı şarkısını NFT şeklinde satışa çıkardığını Twitter aracılığıyla açıkladı.

NFT nedir?

NFT ya da Non-fungible tokenler, standart bir değeri bulunmayan ancak benzersiz bir değeri olan bir tür kripto para birimidir. NFT, blok zincirinde doğrulanmış, benzersiz bir kimlik ve sahipliğe sahip dijital bir belgedir. NFT'ler dosyalar yüklenerek oluşturulur ve her dosyanın benzersiz bir değeri olduğu için birbirleriyle değiştirilemez.

Nonfungeable.com, NFT'yi blok zincirinde özel bir varlık sınıfı olarak tanımlar, yani aynı değere sahiptir ve birbiriyle değiştirilemez. NFT normal kripto para biriminden farklıdır. NFT, rolü oluşturan meta veriler tarafından tanımlanır. Kendine özgü işlevleri ve değeri vardır. NFT, değişmez bir token, video oyunu varlığı, sanat eseri, koleksiyon kartı, resim veya blockhain’de depolanan ve yönetilen başka herhangi bir benzersiz nesne olabilmektedir.

Bu benzersiz varlıklar, diğer mülkler gibi alınıp satılabilir, ancak belirli bir biçimleri yoktur ve yalnızca sertifika biçiminde bulunurlar. Çoğu para birimi gibi, NFT'ler daha küçük değerlere bölünemez veya eşit değerlerle değiştirilemez. NFT'lerin benzersiz değeri ve özgüllüğü vardır, bu nedenle kopyalanması mümkün değildir.

NFT nasıl alınır?

NFT, diğer herhangi bir varlık gibi piyasada (OpenSea gibi) alınıp satılabilmektedir. NFT satın almak için, World Asset eXchange (WAX) veya Ethereum gibi kripto para birimleri kullanılmalıdır. WAX, sanal karakterler ve video oyunları ile ilgili NFT alımlarında popüler olsa da Ethereum'da oldukça popülerdir. NFT alıcıları dijital arazi ve gayrimenkul bile satın alabilir.

NFT’ler neden milyonlarca dolara satılıyor?

NFT'ler, Bitcoin gibi milyonlarca dolar değerindedir çünkü sayıları sınırlıdır ve kopyalanamazlar. NFT, özgünlüğü ve benzersiz değeri ile ünlüdür. Bu belirteçlerin doğrulanması kolaydır ve her zaman orijinal kaynaklarına kadar izlenebilir. NFT tamamen sahibine aittir ve kopyalanamaz, silinemez veya yok edilemez.

Son zamanlarda, kripto para patlaması arttıkça, insanların NFT'lere olan ilgisi de arttı. Nonfungeable.com'dan alınan verilere göre 2020 yılına kadar NFT alıcı sayısı %66 arttı ve işlem tutarı yaklaşık 63 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi.