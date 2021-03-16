NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri

NFT Coin hangileridir?

Değiştirilemez jetonlar (genellikle NFT olarak adlandırılır), değişmez varlıkların dijital veya diğer jetonize edilmiş sürümlerini temsil eder. Sabit varlıkların benzersiz özellikleri ve nitelikleri vardır, bu da onları nadir, bölünmez ve değerli varlıklar haline getirir. Bu varlıklar, sanal koleksiyonlar, oyun projeleri ve dijital sanat eserlerinden konser biletleri, gayrimenkuller, kimlik belgeleri ve daha fazlasına kadar uzanır. Mevcut kripto pazarı, esas olarak Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi değiştirilebilir varlıklar etrafında dönüyor.

Bununla birlikte, NFT'ler gittikçe daha fazla ilgi görüyor ve artan popülerlikleri, gerçek dünya ve sanal varlıklar için birden fazla olasılık sağlıyor. Mevcut NFT kullanım durumları temel olarak koleksiyonlar, sanat, oyunlar ve sanal dünyaların ana kategorilerinde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, spor, moda ve gerçek dünya varlıkları gibi diğer kategoriler de istikrarlı bir şekilde gelişiyor.

Şu an 5 büyük NFT kullanım durumu

*Sanat

*Oyun

*Koleksiyon Parçaları

*Sanal Dünyalar

*Gerçek dünya varlık ve belgeleri

NFT Coin listesi

-Theta

-Mana

-Chiliz

-Flow

-Waxp

-Decentraland

-Alıce

-CHZ

-Enjin Coin

-ENJ

-MyNeighborAlice

-OGN

-SAND

-Origin Protocol

-The Sandbox

-Gala

-SuperFarm

-Whale

-REVV

-NFTX

-SUPER

-DEGO

-Dego Finance

-RedFOX Labs

-RFOX

Audius

-Audıo

-AXS

