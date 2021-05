Son dönemlerde hem normalhem de kripto para borsası konusunda dünya genelinde milyonlarca insan borsa takip eder hale geldi. Öyle ki ülkemizde 2 milyondan fazla insan kripto para borsalarında iyi oldu. İnsanlar kötü giden ekonomik gidişata karşı kısa yoldan para kazanmanın yollarını aradığı için kripto para borsalarında üye olmaktadır.

Bu kapsamda kripto para borsalarında etkileyen en önemli unsurlar arasında New York borsası gelmektedir. Son dönemlerde dünya genelindeki borsa düşüşlerine bağlı olarak New York borsası düşüş yaşanmıştır. Son dönemlerde düşüş yaşayan New York borsası güne yükselişle başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde %0,20 oranında artış yaşayan New York borsası toplamda 34.457,68 puana ulaşarak yatırımcısını bir nebze de olsa sevindirmiş olduk. Ancak uzmanlar fiyat artışının geçici bir şekilde yükseldiğini ve bir süre daha para politikasının destek döneceğini söylüyor. ABD yetkilileri enflasyonun azalması için büyük bir çaba gösteriyor.