Neden icralık olunur? İcralık olan vatandaşlar icra gelince ne yapmalıdır? Hakları nelerdir?

Neden İcralık Olunur?

Borcundan dolayı icra işlemlerinin başlayabilmesi için, borcun yasal olarak kanıtlanmış olması gerekir. Çeşitli nedenlerle veya kasıtlı olarak şahıslara özel kuruluşlara ve devlete ödeme yapmazsa, ihtar ihbarı önce borçluya gönderilir, borçlu bu hatırlatmayı dikkate almaz ve borcu geri ödememeye devam ederse yasal işlem başlatılır. Alacaklıların devlet üzerinden borç alabilmeleri için icra ve iflas bürosu ve icra mahkemesi kurulur. Bir alacaklı dava açtığında, borçlunun maaşı, banka hesabı ve mal varlığının bir kısmına el konulur. Kasıtlı ödeme yapılmaması haricinde, bir kişiye borcu unuttuğu için haciz gelebilir. Bu nedenle, vatandaşlar genellikle kendi adlarına hacizleri kontrol etmek zorundadır. El koyma kararını oluşturan nedenler;

Kurumlara borçlanmış olmak (Katma Değer Vergisi)

Özel Tüketim Vergisi (Motorlu Taşıtlar Vergisi)

Veraset ve İntikal Vergisi,

Trafik cezası,

Adli ve idari para cezası,

İcralık Olan Kişi Ne Yapmalı?

Sizin yerinize başka biri evinize gönderilen bir tebligatı alırsa, bu bildirim düzensiz olarak kabul edilecektir tebligat alırsanız ve borcunuz olduğunu bilmiyorsanız, hangi borcun sorumlu olduğunu öğrenmelisiniz Borçtan. Bu işlemler zaman alıcı olduğu için hemen bir avukata başvurmanız gerekir. Borcunuz yoksa 7 gün içinde alınan bildirime itiraz edebilirsiniz. İtiraz süresini kaçırırsanız, herhangi bir hata veya kusurunuz yoksa, mülkünüze, maaşlarınıza ve mal varlığınıza el konulana ve satılana kadar itiraz edebilir ve geri alabilirsiniz. Borçlarınız varsa, borçlarınızın bir kısmını ödemişseniz ve aleyhinize yapılan haciz işlemi toplam borç tutarına eşitse, ödenmemiş borç tutarına itiraz edebilirsiniz. Tüm borçlarınızı geri ödeme fırsatınız varsa, en azından asgari tutarı geri ödemenizde fayda var. Çünkü bu durumda, borçtan sadece faizi kesmekle kalmayacak, aynı zamanda yasal sürecin başlamasını da bir ölçüde engelleyeceksiniz. Yasal takip süreci başlamadan önce yapmanız gereken bir diğer şey ise birikmiş borcunuzun bir an önce borç yapılandırmasına girmesini önlemektir.

Hangi Mallar Haczedilemez?

Borçlunun ömrü boyunca ihtiyaç duyduğu mala haciz konulamaz. Hacizin şartı, borçlunun işini ve aile hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmek için ihtiyaç duyduğu malvarlığıyla borçluya bırakmasıdır. Taşınmaza el konulduğunda, borçlu bulunmalıdır ve ancak bu durumda haciz prosedürü uygulanacaktır.

Hangi Mallar Haczedilebilir

Tüketicilerin maddi değeri olan tüm mallarına el konulabilir. Bir kişinin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu eşyalar bırakılır ve diğer maddi değeri olan eşyalara el konulur. Aracınız, eviniz, maaşınızın dörtte biri ve varsa marka haklarınız, evinize veya işyerinize el konulduğunda alınacak tüm mallardır.

İcraya Düşen Borç Ne Kadar Artar?

Kredi Borcu Avukatlık Olursa Ne Yapılmalı?

Tüketici borcu nedeniyle icra edilirse ciddi zarar görür. İşlemin yıllık faiz oranı% 20 ile% 25 arasındadır. Ancak, bazı bankalar, mağazalar veya GSM operatörleri tarafından alınan faiz, icra edenin tüketiciye teslim edildiği zamandan% 30 ila% 35 daha fazla olabilir. Dolayısıyla borç olması gerekenin ötesinde. İcra dairesi bu şirketlerin faiz oranlarına müdahale etmeyecek, çünkü faiz oranları tek bir faiz oranı değil, çok çeşitli, bu yüzden tüketiciler borçları konusunda dikkatli olmalılar.

Banka, ödenmemiş borçlar nedeniyle size daha fazla zaman verecektir, ancak bu süre içinde borçlarınızı ödeyemezseniz, aleyhinize yasal işlem başlatılacaktır. Bu aşamadan sonra banka boşlukları dolduracak ve onlarla çalışacak bir avukat bulmanız için size rehberlik edecektir. Bir avukattan takip prosedürünün başladığını ve borcunuzu geri ödemeniz gerektiğini belirten bir uyarı alacaksınız. Borcunuzu bir an önce ödeyeceğinizi söylerseniz, bu durumda borcun sağladığınız süre içerisinde ödenmesi beklenir. Borç avukata geri ödenebilir. Avukat hesabına havale edilecek veya EFT edilecek miktar için “borç icrası” açıklama bölümünde belirtilmelidir. Borç avukat ise icra süreci başlatılır ve borcun bir an önce geri ödenmesi beklenir. Borç ödenmemişse ipotekli görünen ev veya araç satılabilir. Kredi kartı minimum ödemesini 3 ay içinde kapatırsanız bu işlem sona erecektir. Banka ayrıca dosyayı yürütme için doğrudan gönderebilir. Avukat, borcun geri ödenmesi için bir ödeme planı hazırlayabilir ve söz konusu durumda avukata da ödeme yapılır.

Kredi Kartı Ödenmezse Eve İcra Gelir Mi?

Yılda 3 defa asgari ödemesi geciken kredi kartı nakit kullanıma kapatılır. Arka arkaya 3 kez minimum ödemeyi yapmayan kredi kartı tamamen kapanır. Kapatılan kredi kartını kullanmak için vade borcunun tamamını ödemelisiniz, aksi takdirde hukuki süreç başlayacaktır. Kişisel borcun miktarı önemli değildir, borcun miktarı ne olursa olsun haciz gelebilir. Maddi olarak borçlu olduğunuz borçları geri ödeme şansınız yoksa temel ihtiyaçlarınızı karşılayan eşyalar size bırakılacak ve geri kalanı müsadere edilecektir. Malları satmadan önce borcunuzu öderseniz, mallar size iade edilir. Ödenmemiş borçlarınız varsa ve ürün sattıysanız, borcunuz tamamen ödendikten sonra ne kadar paranız kalırsa size ödeme yapılacaktır.

Kredi Kartı Borcu Avukat Masrafı Ne Kadar?

Banka, ödenmemiş borçlarınız nedeniyle size daha fazla zaman verir ancak bu süre içinde borçlarınızı ödeyeceğinizi söylemezse size karşı yasal işlem başlatacaktır. Borcunuz 5.000 lira ve 6 aylık borç ise, borç ortalama 8.000 olup ödenecek bedel borçluya yansıtılır. Borç yüksekse ödenecek tutar artar ve alacaklının maliyeti sürece yansır.

Farklı Bir Bankadan Kredi Çekerek Borcumu Ödeyebilir Miyim?

İlk yapmanız gereken ihtiyaç kredisi veren bankanın faiz oranını kontrol etmek ve size en uygun faiz oranına sahip krediyi belirlemektir. Bir kredi ile, borç faizini daha fazla işlemeden önce borcu kapatabilirsiniz. Dolayısıyla tek bir banka borcunuz ve bir krediniz olacak, dikkat etmeniz gereken şey vade süresi ve aylık ödemedir. Bütçenizi sarsacak belirli bir aylık ücret ödemeniz gerekiyorsa bu yöntem uygun değildir. Başvurduğunuz banka ihtiyaç nedeniyle size kredi vermek istemiyorsa, lütfen bankaya yapılandırmak istediğinizi söyleyin. Yalnızca yapılandırma ilgi alanlarına göre işlenecektir. Ancak bu talebin banka personeline bildirilmesinde fayda vardır.

İcra Borcu Olanlara Müjde 2020

Koronavirüs nedeniyle pek çok iş kapatılırken, binlerce işçi işten çıkarıldı veya belirli bir süre ücretsiz izne ayrıldı. Bu süre zarfında bankalara borcu olan tüketiciler, borçlarını nasıl ödeyeceklerini merak etti ve borçlulara devlet müjdesini verdi. Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının bu döneminde bankaları tüketicilere borçlu olanlar, ödeyemedikleri borçlar nedeniyle kredi sicilinin bozulmasını engelledi. Bu süre içinde oluşabilecek sorunlar kayıt altına alınmayacaktır. Ayrıca idari ve adli takip için bekleme süresi iki katına çıktı. Geliri 5.000 liradan az olan tüm vatandaşlar, 6 ay vade 10.000 liraya kadar verilecek çıkacak ve garantör devlet olacak.