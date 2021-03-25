Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?

Global Yatırım Holding iştiraklerinden Naturelgaz'ın genel müdürü Hasan Tahsin Turan, son dönemdeki piyasa faaliyetlerinin planlarını değiştirmediğini, bu her zaman karşılaşılacak bir süreç olduğunu söyledi. Turan, son dört yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Nihai halka arz oranımız% 30. Bireyler için% 60, şirketler için% 30 ve yabancı yatırımcılar için% 10 ayırıyoruz. Son zamanlarda kişisel ihtiyaçlar çok ciddi. Kurumsal yatırımcıların ölçeğini de genişlettik. Taban ve çok sayıda kişi, dolayısıyla şirket ile birey arasında bir denge sağladık, plandan vazgeçeceğimiz bir durum yok ve kur riski yok.Tüm doğalgaz alımlarında Türk Lirası kullanıyoruz ve tüm maliyetler de Türk Lirası bazındadır. Bu nedenle döviz trendleri operasyonlarımızı etkilemeyecek ki bu çok önemli bir avantaj. Halka arz yapan kurumlar da halka arz piyasasının dinamiklerinin borsadan farklı olduğunu ve şirketlere ilginin devam edeceğini söylüyorlar. Bu nedenle 25-26 Mart tarihleri ​​arasında plan çerçevesinde talep toplayacağız. "

Turan, Naturelgaz'ın doğalgaz sektöründe lider olduğunu ve fabrikalar, işletmeler, üniversiteler ve hastaneler gibi boru hatlarının ulaşamadığı birçok yere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) taşıdıklarını söyledi.

İlçelere taşıma yolla gaz götürdüğünü söyleyen Turan, Bu alanda dört yıldır yapıldığını ve Pazar paylarının yüksek olduğunu iletti. 51 ilçeye doğalgazı bu şekilde götürdüklerini aktaran Turan, “Doğalgazı CNG şeklinde taşımaktayız. Doğalgazları dağıtım firmasına bu şekilde teslim ediyoruz” dedi.

Turan, Türkiye’de yeni yeni başlangıçlar yaptıklarını ve büyümek için belirli özelliklere sahip olduklarını söyledi. Turan, doğalgazlı araçların karbon emisyonlarının dizel araçlara göre çok daha düşük olduğuna dikkat çekerek, bu alanda büyüme beklediklerini kaydetti.

Turan, "Yurtdışında bazı projeler planlıyoruz. Hedefimiz Afrika'da ilk projeyi yapmak. Elektrik üretimi için dizel jeneratörlerde sıkıştırılmış doğalgaz kullanmayı planlıyoruz. Faaliyet alanımız ve planımız çerçevesinde% 50'ye ulaşacağız. CNG, LNG ve otomobil CNG'si halka arzdan gelen gelirleri istasyonlara ve tesislere sağlayacak ve bunu ekipman yükleme ve boşaltma kapasitesini geliştirmek için kullanacağız” diye konuştu.

Turan, “Geçen yılın sonunda SOCAR LNG'yi satın aldık. Bu işlemin finansmanından yaklaşık 30 milyon liralık borcumuz kaldı ve bu borcu geri ödemek için kamu satış gelirlerinin% 20'sini kullanacağız. "Bunun% 20'sini yabancı projeler için,% 10'unu işletme sermayemizi geliştirmek için kullanacağız" dedi.

Turan, çeşitli bölgelerdeki doğalgaz dağıtım ve kullanıcı sayısının artması ile bölgedeki doğalgaz miktarının büyük olmasını beklediklerini açıkladı. Yerli doğalgazın da bu büyümeye katkı sağlayacağı belirtiliyor. Turan, "Türkiye'de tüketilen doğalgazın% 98,6'sı boru hatlarıyla kullanıcıya ulaştırılıyor. CNG veya LNG taşıma yollarının% 1,4'ü kullanımda ancak bu oran artacak. Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerde oran% 2-2,5 seviyelerindedir. Türkiye'de bunun gelecek olduğunu düşünüyoruz. Otomatik CNG alanı artarsa, artış daha da büyük olabilir. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde otomobillerin CNG'sinin ciddi bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz” diye konuştu.