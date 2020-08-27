Nakite İhtiyacı Olanlara Anında Kredi İmkanı! İşte Anında Kredi Veren Bankalar!

Son dönemlerde yaşanan pandemi süreci ile birlikte acil paraya sıkışan kişiler çoğaldı. Bu konuda devlet yardımları dışında bankalar da çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Kredi çekmek isteyenler için kredi imkanı sunan bankalar, bu krediler için müşterilerine çeşitli kolaylıklar sağlıyor.

Anında Kredi şartları nelerdir?

Bankalar anında kredi başvurusu yapan kişilerden bazı şartları yerine getirmelerini istemektedir. Bankadan bankaya değişiklik gösteren bu şartları yerine getiren kişilere 50.000 TL’ye varan kredi imkanı tanınmaktadır. En fazla 50.000 TL anında kredi veren bankalar bu tutar ve altında istenilen kredilere anında kredi adı altında bakmaktadır.

Anında Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankaların en yakın şubelerine giderek anında kredi başvurularını yapabilecek olan müşteriler için kolaylık olması adına mobil uygulamalar ve intenet bankacılığı üzerinden de kredi başvuru imkanı sağlanmaktadır. Bankalara ait uygulamalardan yapılan başvurularda çok önemli bir durum olmadığı takdirde müşterilerden ek evrak talep edilmemektedir.

Hangi banka müşterisi iseniz o bankanın mobil uygulamasına girmeniz halinde anında kredi sekmesine girerek başvurunuzu kolayca oluşturabilmeniz mümkündür. Bankanın düzenli ve kredi notu yüksek müşterisi olmanız halinde anında kredi imkanından kolayca yararlanabileceksinizdir. Kredi borcu bulunan veya kredi notu düşük olan kişilere krediler belli bir miktarda verilir veya duruma göre hiç verilmez.

Kişilerin kredi için uygun olması halinde kişiler açılan sayfada kişisel bilgileri doldurduktan sonra istedikleri tutarı yazmaları sonrasında başvurularını yapmış olacaklar. Uygun şartları yerine getiren müşteriler kredilerine onay almaları durumunda istedikleri tutarları hesaplarında anında görebilecekler. Kişinin başvurulan bankada hesabı bulunmaması halinde ise kişiye özel hesap açılır.

Anında Kredi veren bankalar