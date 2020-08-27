Nakite İhtiyacı Olanlara Anında Kredi İmkanı! İşte Anında Kredi Veren Bankalar!

Son dönemlerde yaşanan pandemi süreci ile birlikte acil paraya sıkışan kişiler çoğaldı. Bu konuda devlet yardımları dışında bankalar da çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Kredi çekmek isteyenler için kredi imkanı sunan bankalar, bu krediler için müşterilerine çeşitli kolaylıklar sağlıyor.
Anında Kredi şartları nelerdir?
Bankalar anında kredi başvurusu yapan kişilerden bazı şartları yerine getirmelerini istemektedir. Bankadan bankaya değişiklik gösteren bu şartları yerine getiren kişilere 50.000 TL’ye varan kredi imkanı tanınmaktadır. En fazla 50.000 TL anında kredi veren bankalar bu tutar ve altında istenilen kredilere anında kredi adı altında bakmaktadır.
Anında Kredi başvurusu nasıl yapılır?
Hangi banka müşterisi iseniz o bankanın mobil uygulamasına girmeniz halinde anında kredi sekmesine girerek başvurunuzu kolayca oluşturabilmeniz mümkündür. Bankanın düzenli ve kredi notu yüksek müşterisi olmanız halinde anında kredi imkanından kolayca yararlanabileceksinizdir. Kredi borcu bulunan veya kredi notu düşük olan kişilere krediler belli bir miktarda verilir veya duruma göre hiç verilmez.
Kişilerin kredi için uygun olması halinde kişiler açılan sayfada kişisel bilgileri doldurduktan sonra istedikleri tutarı yazmaları sonrasında başvurularını yapmış olacaklar. Uygun şartları yerine getiren müşteriler kredilerine onay almaları durumunda istedikleri tutarları hesaplarında anında görebilecekler. Kişinin başvurulan bankada hesabı bulunmaması halinde ise kişiye özel hesap açılır.
Anında Kredi veren bankalar
- İş Bankası 0,96 faiz oranı ile müşterilerine 30.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Krediyi kullanacak kişiler dilerse 3 ay sonra ödemeye başlayabiliyor.
- ING Bank kredi kullanacak müşterilerine 0,79 faiz oranı sunuyor. Ancak banka kredi notu yüksek olan kişilere bu oranı sunduğunu belirtirken bu notu düşük olan kişilere 1 faiz oranı ile işlem yapıyor.
- QNB Finansbank 0,84 faiz oranı ile anında kredi imkanı verirken bu kredilerini 60 aya kadar ödeme seçeneğini müşterilerine sunuyor. Kredi notu düşük kişiler için belirlenen faiz oranı ise 1,12 olarak belirlendi.
- TEB 0,79 faiz oranı ile anında kredi verirken bu oranda değişiklik yapabiliyor. Değişikliğim temel nedeni ise kişilerin kredi notları oluyor.
- Denizbank 1,29 ile tüm vatandaşlara anında kredi imkanı sunuyor. Banka kredi de banka müşterisi olup olmama şart aramıyor.