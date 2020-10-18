Nakit Paraya İhtiyaç Duyanlara Özel Kısa Sürede Kredi İmkanı Sunan Bankalar!

Bankalar acil durumlarda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sırayla kredi açmaktadır. Kredilendirmeyi kolaylaştırmak için birçok banka faiz oranlarını düşük tutuyor ve bankaya gitmeden mobil uygulamalar veya SMS bankacılığı aracılığıyla kredi veriyor.
Anında Kredi Şartları Nedir?
Bankanın acil nakit ihtiyacını karşılayacak anlık kredi fırsatlarından yararlanmak için, bankanın belirlediği üst limite kadar her bankanın gerektirdiği şartların sağlanması gerekmektedir. Sadece kredi çekmenin en önemli noktası kredi kullanım limiti olarak belirlenir. Birçok banka anlık nakit talebi için maksimum 50.000 Türk Lirası limit belirlemiştir. Bu nedenle bu tutarın karşılanması ihtiyacı, kredi imkanları çerçevesinde anında değerlendirilir.
Anında Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kredi başvurusu yapmak için lütfen bankanın mobil uygulamasında "anında kredi" veya benzeri bir etiket yazınız, çekmek istediğiniz tutarı giriniz ve bir sonraki adıma geçiniz. Banka puanınız çok yüksekse ve banka işlemlerini sık sık kullanıyorsanız, maksimum miktarda para çekebilirsiniz. Banka ile işleminiz sınırlıysa ve başka bankalardan da krediniz varsa, bu durumda sınırlı bir kredi limiti alabilirsiniz veya asla kredi alamayabilirsiniz.
Uygun olduğunu varsayarsak, bir sonraki sayfaya geçtiğinizde banka sizden kimlik bilgileri, eğitim geçmişi, işyeri ve aylık maaş bilgileri vermenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra tutarı teyit etmek için başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz ve bilgiler kredi şartlarına uygunsa çekmiş olduğunuz miktar hesabınıza yatırılacaktır. Borç almak için kullanılan bankada vadesiz mevduat hesabınız yoksa banka önceden bir para çekme hesabı açacaktır. Çekmiş olduğunuz tutardan sigorta ve işlem tutarlarının da düşüldüğü göz önünde bulundurularak gerekli kredi tutarını buna göre belirlemeniz önerilir.
Anında Kredi Veren Bankalar
Anında kredi veren bankalar ve faiz oranları aşağıdaki gibidir:
- İş Bankası; Banka müşterileri 0,96'dan başlayan faiz oranları ile 3 ay ödemesiz anında kredi kullanabilmektedir. Belirlenen üst limit 30.000 TL'dir.
- ING Bank; müşterilerine sürekli 0,79 faiz oranı ile kredi imkânı sunmaktadır. Sadece bu faiz oranından yararlanmak isteyen müşterilerin daha yüksek bir kredi notu alması gerekiyor. Aksi takdirde 1,00 faiz oranı uygulanacaktır.
- QNB Finansbank; müşterilerine özel vade değişikliği yapmadan maksimum 60 ay ödeme süresi ile 0,84 kredi sağlamaktadır. Yalnızca faiz ve kredi tutarı, müşterinin banka geçmişine göre değişecektir. Banka puanı düşük olanlar için kredinin başlangıç faiz oranı 1.12'dir.
- TEB; TEB, anlık kredi uygulamasına 0,79 anlık faiz oranı ile katılmakta ve faiz oranını özel olarak müşterilerine sunmaktadır. Banka puanı yüksek olanlar için belirlenen faiz oranlarının yanı sıra banka puanları bazında 0,84, 0,97 ve 1,21 benzeri faiz oranları uygulanacaktır.
- Denizbank, 1,29 tutarında anında kredi sağlayarak, müşterilerinin vade süresini de belirleyebilmesine olanak sağlıyor. Anlık kredi aralığındaki vade tarihi ve faiz oranı da müşterinin banka puanına göre değişmektedir.