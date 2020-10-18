İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...

Nakit Paraya İhtiyaç Duyanlara Özel Kısa Sürede Kredi İmkanı Sunan Bankalar!

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler kredi çekmek için bankalara başvurmaktadır. Peki anında kredi imkanı sunan bankaların hangileri olduğunu biliyor musunuz? Kredi alırken aranan şartlar nedir? Bu haberimizde acil paraya ihtiyacı olan kişiler için kredi imkanı sunan bankaların hangileri olduğunu açıkladık?

18 Ekim 2020 Pazar 16:21
Nakit Paraya İhtiyaç Duyanlara Özel Kısa Sürede Kredi İmkanı Sunan Bankalar!
Takip Et:

Bankalar acil durumlarda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sırayla kredi açmaktadır. Kredilendirmeyi kolaylaştırmak için birçok banka faiz oranlarını düşük tutuyor ve bankaya gitmeden mobil uygulamalar veya SMS bankacılığı aracılığıyla kredi veriyor.

Anında Kredi Şartları Nedir?

Bankanın acil nakit ihtiyacını karşılayacak anlık kredi fırsatlarından yararlanmak için, bankanın belirlediği üst limite kadar her bankanın gerektirdiği şartların sağlanması gerekmektedir. Sadece kredi çekmenin en önemli noktası kredi kullanım limiti olarak belirlenir. Birçok banka anlık nakit talebi için maksimum 50.000 Türk Lirası limit belirlemiştir. Bu nedenle bu tutarın karşılanması ihtiyacı, kredi imkanları çerçevesinde anında değerlendirilir.


Kredi çekmek isteyenler anında kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gidebilir ve daha sonra doğrudan mobil uygulamaya giderek kredisini hemen kullanabilirler. Talep edilen tutar birkaç dakika içerisinde bankanın mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırılabilir ve gerekmedikçe başka bir belge istenmez. Temel olarak banka, bankanın mobil şubesinden kredi almak için bir faaliyet başlattıysa, bu fırsatlardan faydalanabilir; herhangi bir faaliyet yoksa, önceden sağlanan kredi için başvurabilir.

Anında Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak için lütfen bankanın mobil uygulamasında "anında kredi" veya benzeri bir etiket yazınız, çekmek istediğiniz tutarı giriniz ve bir sonraki adıma geçiniz. Banka puanınız çok yüksekse ve banka işlemlerini sık sık kullanıyorsanız, maksimum miktarda para çekebilirsiniz. Banka ile işleminiz sınırlıysa ve başka bankalardan da krediniz varsa, bu durumda sınırlı bir kredi limiti alabilirsiniz veya asla kredi alamayabilirsiniz.

Uygun olduğunu varsayarsak, bir sonraki sayfaya geçtiğinizde banka sizden kimlik bilgileri, eğitim geçmişi, işyeri ve aylık maaş bilgileri vermenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra tutarı teyit etmek için başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz ve bilgiler kredi şartlarına uygunsa çekmiş olduğunuz miktar hesabınıza yatırılacaktır. Borç almak için kullanılan bankada vadesiz mevduat hesabınız yoksa banka önceden bir para çekme hesabı açacaktır. Çekmiş olduğunuz tutardan sigorta ve işlem tutarlarının da düşüldüğü göz önünde bulundurularak gerekli kredi tutarını buna göre belirlemeniz önerilir.

Anında Kredi Veren Bankalar

Anında kredi veren bankalar ve faiz oranları aşağıdaki gibidir:

  • İş Bankası; Banka müşterileri 0,96'dan başlayan faiz oranları ile 3 ay ödemesiz anında kredi kullanabilmektedir. Belirlenen üst limit 30.000 TL'dir.
  • ING Bank; müşterilerine sürekli 0,79 faiz oranı ile kredi imkânı sunmaktadır. Sadece bu faiz oranından yararlanmak isteyen müşterilerin daha yüksek bir kredi notu alması gerekiyor. Aksi takdirde 1,00 faiz oranı uygulanacaktır.
  • QNB Finansbank; müşterilerine özel vade değişikliği yapmadan maksimum 60 ay ödeme süresi ile 0,84 kredi sağlamaktadır. Yalnızca faiz ve kredi tutarı, müşterinin banka geçmişine göre değişecektir. Banka puanı düşük olanlar için kredinin başlangıç ​​faiz oranı 1.12'dir.
  • TEB; TEB, anlık kredi uygulamasına 0,79 anlık faiz oranı ile katılmakta ve faiz oranını özel olarak müşterilerine sunmaktadır. Banka puanı yüksek olanlar için belirlenen faiz oranlarının yanı sıra banka puanları bazında 0,84, 0,97 ve 1,21 benzeri faiz oranları uygulanacaktır.
  • Denizbank, 1,29 tutarında anında kredi sağlayarak, müşterilerinin vade süresini de belirleyebilmesine olanak sağlıyor. Anlık kredi aralığındaki vade tarihi ve faiz oranı da müşterinin banka puanına göre değişmektedir.


Son Güncelleme: 18.10.2020 16:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anında KrediBankaFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Nakit Paraya İhtiyaç Duyanlara Özel Kısa Sürede Kredi İmkanı Sunan Bankalar!
Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yeni bölüm saati ve kanalı
Rebiülevvel ayı ne zamandır, ne zaman başlar? Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi ve Rebiülevvel ayının önemi
2020 KPSS lisans taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans boş kalan kadro kontenjanlar
2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kediler salatalıktan neden korkar? Salatalıktan korkan kedi videoları popülerleşti!
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020
Turkcell Kurban Bayramı bedava internet kampanyası katılım şartları
İhtiyaç Kredisi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar hangileri? Koronavirüs nedeni ile borç erteleyen bankalar!
İŞKUR Şubat ayı Kamu ve özel sektör personel alımı güncel iş ilanları
Babil Dizisi Deniz ölecek mi? İrfan'ın Oğlu Deniz diziden ayrılacak mı? Beren Kasımoğulları diziye veda edecek mi?
Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2020 tarım kredisi çekme şartları
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 18 Ekim 2020 Pazar
Alevlerin Ardından dizisinin Çiçek'ı Hazar Ergüçlü'nün hayat hikayesi!
Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Makedonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Malta'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.