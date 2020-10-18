Nakit Paraya İhtiyaç Duyanlara Özel Kısa Sürede Kredi İmkanı Sunan Bankalar!

Bankalar acil durumlarda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sırayla kredi açmaktadır. Kredilendirmeyi kolaylaştırmak için birçok banka faiz oranlarını düşük tutuyor ve bankaya gitmeden mobil uygulamalar veya SMS bankacılığı aracılığıyla kredi veriyor.

Anında Kredi Şartları Nedir?

Bankanın acil nakit ihtiyacını karşılayacak anlık kredi fırsatlarından yararlanmak için, bankanın belirlediği üst limite kadar her bankanın gerektirdiği şartların sağlanması gerekmektedir. Sadece kredi çekmenin en önemli noktası kredi kullanım limiti olarak belirlenir. Birçok banka anlık nakit talebi için maksimum 50.000 Türk Lirası limit belirlemiştir. Bu nedenle bu tutarın karşılanması ihtiyacı, kredi imkanları çerçevesinde anında değerlendirilir.

Anında Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi çekmek isteyenler anında kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gidebilir ve daha sonra doğrudan mobil uygulamaya giderek kredisini hemen kullanabilirler. Talep edilen tutar birkaç dakika içerisinde bankanın mobil uygulaması üzerinden hesabınıza yatırılabilir ve gerekmedikçe başka bir belge istenmez. Temel olarak banka, bankanın mobil şubesinden kredi almak için bir faaliyet başlattıysa, bu fırsatlardan faydalanabilir; herhangi bir faaliyet yoksa, önceden sağlanan kredi için başvurabilir.

Kredi başvurusu yapmak için lütfen bankanın mobil uygulamasında "anında kredi" veya benzeri bir etiket yazınız, çekmek istediğiniz tutarı giriniz ve bir sonraki adıma geçiniz. Banka puanınız çok yüksekse ve banka işlemlerini sık sık kullanıyorsanız, maksimum miktarda para çekebilirsiniz. Banka ile işleminiz sınırlıysa ve başka bankalardan da krediniz varsa, bu durumda sınırlı bir kredi limiti alabilirsiniz veya asla kredi alamayabilirsiniz.

Uygun olduğunu varsayarsak, bir sonraki sayfaya geçtiğinizde banka sizden kimlik bilgileri, eğitim geçmişi, işyeri ve aylık maaş bilgileri vermenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra tutarı teyit etmek için başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz ve bilgiler kredi şartlarına uygunsa çekmiş olduğunuz miktar hesabınıza yatırılacaktır. Borç almak için kullanılan bankada vadesiz mevduat hesabınız yoksa banka önceden bir para çekme hesabı açacaktır. Çekmiş olduğunuz tutardan sigorta ve işlem tutarlarının da düşüldüğü göz önünde bulundurularak gerekli kredi tutarını buna göre belirlemeniz önerilir.

Anında Kredi Veren Bankalar

Anında kredi veren bankalar ve faiz oranları aşağıdaki gibidir: