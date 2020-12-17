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Nakit ödemelerde büyük faiz indirimi. Yüzde 50 ana para, yüzde yüz faiz indirimi

TREDAŞ icralık borçları 31 Ocak 2021'e kadar ödemlerde büyük indirim yapıyor. 2011 yılı ve öncesinde olan icralık borçlarını peşin ödeyenlerP ana para ve 0 faiz indiriminden yararlanıyor. Taksitli ödeyecek olanlara ise 0 faiz indirimi veriliyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:34
Nakit ödemelerde büyük faiz indirimi. Yüzde 50 ana para, yüzde yüz faiz indirimi
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), müşterilerinin isteği doğrultusunda ‘Gelin Borçları Silelim’ adı altında müşterilerine ödeme kolaylığı sağlayacak fırsatlar sundu.

TREDAŞ’ın sunduğu bu fırsat, müşterilerin 2011 yılı öncesine ait elektrik fatura borçlarını faizsiz kapatma fırsatıdır. Kaçak elektrik kullanım borçları dahil olmak üzere mesken, ticarethane, tarımsal sulama tarife grupları da dahil tüm elektrik fatura borçları için geçerli.

Yapılan bu düzenleme doğrultusunda 31 Aralık 2011 yılından önce icra takibi olan ödemeler için 31 Ocak 2021 yılına kadar ödeyecek olan müşteriler farklı fırsatlardan yararlanacak. Bunlar:

  • 31 Ocak 2021 yılına kadar peşin ödeme yapanlar %50 ana para ve 5100 faiz indiriminden yararlanacaklar.
  • Taksitli ödeme yapacak müşteriler ise %100 faiz indiriminden yararlanacaklar. İşlenmiş faizlerin de tamamı silinecek.

BU FIRSATTAN YARARLANABİLECEKLER

Müşterilerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için 1 Ocak 2012 tarihinden sonra cari borçlarının olmaması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru ve taahhüt ödemelerini de 14 Aralık 2020 – 31 Ocak 2021 arasında yapmalılar.

Bu fırsattan yararlanacak müşteriler başvurularını ve ödemelerini TREDAŞ’ın iş yaptığı hukuk büroları ile görüşerek şirket banka hesaplarına yapabilirler. Ödemeyi nakit ya da kredi kartı ile yapabilirler.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:34
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