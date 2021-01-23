Nakit ihtiyacı olan kredi notu düşük kişilere kredi veren bankalar

Bankalar kredi notu düşük olan kişilere kredi vermez. Birçok banka kredi vermek için 1650 kredi notunun olmasını talep eder. Ancak bazı bankalar kredi notu düşük olan kişilere kredi vermeye başladı.

Kredi notu kredi kartı kullanan veya daha önce kredi almış kişilerin ödemelerini nasıl yaptıklarına göre belirlenir. Ödemelerini geciktiren veya yapmayan kişilerin kredi notu düşer. Daha önce hiç kredi kartı kullanmayan veya kredi çekmemiş kişilerinde kredi notu 0 olarak kabul görür.

Kredi notu 0 olan kişiler öncelikle düşük limitli kredi kartları alıp bu kartın ödemelerini düzgün bir şekilde yaparsa zamanla kredi notu yükselir. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler ise kredi notu düşük olsa da nasıl kredi alacaklarını araştırıyor.

Kredi notu düşük olan kişilere bazı bankalar kredi vermeye başladı. Bu bankalar arasında Citibank, Fibabanka, Altenatif bank gibi dijital olarak işlem yapan bankalardır. Son yıllarda dijital bankaların artması online olarak bankacılık işlemlerinin de artmasına neden oldu. Birçok banka mobil bankacılık, intenet bankacılığı üzerinden kredi başvuru almaya başladı. Bu şekilde kredi veren bankalar kredi notu düşük olan kişilere de kredi veriyor. Ancak kredi notu düşük olan kişilere yüksek faiz oranı uygulanıyor. Öte yandan bazı bankalar kredi notu düşük ve riskli olarak görülen kişilere kredi verirken kefil veya ipotek istiyor.

Bunun yanı sıra kredi notu düşük olsa da emekli olan kişiler kolayca kredi alabiliyor. Bankalar emekli müşterilerin sabit geliri olması nedeniyle kredi verir. Emekli kişilerin kredi alacağı banka ile anlaşıp maaşını o bankadan almaya başlamasının ardından maaşını aldığı bankadan rahatça kredi alır.