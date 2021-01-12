Nakdi yardım başvurusu nereye yapılır? Nakdi yardım, nereden ve nasıl alınır?

Nakdi yardımlar genel olarak, anne veya babası vefat etmiş çocuklara, eşi hayatta olmayan kadınlara, şehit çocuklarına, yardıma ve bakıma muhtaç olan yaşlılara, öğrencilere ve en az % 40 engeli bulunan bireylere yapılıyor. Bu yardımdan yararlanmak için bireyin aylık geliri olmaması ve gerçekten yardıma ihtiyacı olması şartı bulunuyor.

Nakdi yardım ne oluyor?

Kaymakamlık ve belediye tarafından yardıma ihtiyacı olan bireylere yapılan para yardımına nakdi yardım deniyor.

Durumu gerçekten zor olan, yardım edildiği taktirde gelecekte üretken ve verimli olacağına inanılan bireylere yapılan bu yardım, yardımdan faydalanacak bireyin içinde bulunduğu duruma göre bir kerelik veya da aylık olarak yapılıyor. Ayrıca bu bireylere nakdi yardım dışında eğitim, sağlık ve ayni yardım gibi birçok başka yardımlar da yapılabiliyor.

Nakdi yardım almak için gerekli belgeler neler?

Nakdi yardım başvurusu için gereken belgeler şu şekildedir:

Sosyal yardım başvuru dilekçesi

Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

Hanede yaşayanların kimlik belgesi fotokopileri

Hane içinde okula giden çocukların öğrenci belgeleri

Hane içinde ki hasta kişiler için alınmış güncel sağlık raporu

Engelli vatandaşlar için %40 ve üstü engelli raporu

Eşi hayatta olmayan kadınlar için ölüm belgesi

Anne ve babası hayatta olmayan çocuklar için anne ve babalarının ölüm belgeleri

Asker eşlerine ya da anne babalarına ait belgeler

.Muhtarlıktan alınan nüfus cüzdanı sureti

Vukuatlı nüfus kayıt öneği (muhtarlık veya da e-devlet üzerinden alınabiliyor)



Mahalle muhtarlığından, mal müdürlüğünden, belediye başkanlığından, SSK’dan,

Bağkur’dan ve Emlak Vergi dairesinden alınacak tahkikat evrakları

İkamet edilen evin kira sözleşmesi



Şehit eşi, çocuğu ya da anne babalarına ait belgeler

Vakıf tarafından kişinin mahallinde yani evinde yapılan tahkikat raporu

Üzerine araç kayıtlı olmadığına dair belge

Bu belgelerin bireyin nakdi yardıma ihtiyacı olduğunu kanıtlar nitelikte olması gerekmektedir.

SSK ve Bağkur’dan alınan raporlarla bireyin çalışmadığı, emlak vergi dairesinden alınan raporlarla da malvarlığı olmadığı kanıtlanmalı. SSK veya da Bağkur bağı olan ve çalışan bireyler de nakdi yardımdan faydalanabiliyor. Ancak bu bireylerin aldıkları maaşın kendileri ve evde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamadığı ispat edilmeli.

Nakdi yardım için başvuru nereye yapılıyor? Yardım, nereden ve nasıl alınıyor?

Nakdi yardım için kaymakamlığa yapılacak başvurular, bireylerin yaşadığı bölgedeki kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükler’ine yapılıyor. Başvuru işlemi sonrasında, başvuru yapan kişinin yapılacak yardıma ihtiyacı olup olmadığı vakfın görevlendirdiği yetkililer tarafından bireyin evinde tespit ediliyor. Bireyin yardıma ihtiyacı olduğu kesinleştikten sonra, vakıf tarafından nakdi ve ayni yardım yapılıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere kaymakamlıkların yaptığı bu yardımın vakıftan alınması gerekiyor.

Belediyeler kaymakamlıklara göre yardım yapacakları bireyleri seçerken daha titiz davranarak başvuru yapan herkese yardımda bulunmuyor. Belediyeden alınacak yardımlara başvurmak için belediyeye gitmek gerekiyor. Bazı belediyeler başvuruları telefon üzerinden alabiliyor, bazıları ise yüz yüze görüşerek alıyor. Bu konu ile ilgili bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip ayrıntı bilgi alabilirsiniz.

UYARI:

Kaymakamlık veya da belediyeden nakli, ayni veya başka yardımlar alan bireylerin maddi durumları düzeldiği zaman bu durumu ilgili yerlere mutlaka belirtmeleri gerekir. Eğer bu durum belirtilmez ise bireyin ihtiyacı olmamasına rağmen yardım aldığı tespit edildiğinde, bireyden aldığı nakdi yardım faizli olarak geri alınıyor. Ayrıca ayni ve diğer bütün yardımların karşılığı faizi ile birlikte geri alınıyor.

Kaymakamlık nakdi yardım sorgulamasını nereden, nasıl yaparım?

Kaymakamlıklardan alınan nakdi yardımlarla ilgili sorgulama işlemi e-Devlet’ten kolay bir şekilde sorgulanıyor. Başvurunuz ile ilgili bütün detay ve gelişmeleri kaymakamlığa gitmenize gerek kalmadan e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Kaymakamlık nakdi yardım sorgulaması aşamaları,

İlk olarak https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine giriş yapmalısınız.

Ardından e-devlet şifrenizle ve TC kimlik numaranızla birlikte sisteme giriş yapmalısınız.

Karşınıza çıkan sayfadan sorgulamak istediğiniz yardım çeşidini yani para yardımı seçeneğini seçmelisiniz.

Böylelikle nakdi yardımının size çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Nakdi yardım ödemesi ne zaman yapılır?

Yaptığınız başvurudan sonra bilgilerinizin doğruluğunu kontrol etmek için kaymakamlık tarafından görevlendirilen yetkililer ikamet ettiğiniz eve geliyor. Ayrıca bu sırada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verdiğiniz belgelerinizin doğru olup olmadığı da inceleniyor. Bütün bu işlemler 15 sürüyor. Yani başvuru sonucunuz, neredeyse 15 gün içinde size bildiriliyor.

Başvurunuz onaylandığında nakdi yardım almaya hak kazanıyorsunuz.

Ülkemizde kaymakamlıklar dışında valilik ve belediyeler de yardıma ihtiyacı olan bireylere birçok konuda yardım desteği veriyor. Mesela, belediyeler ihtiyacı olanlara belediye nakit yardımı, kira desteği; giyecek, süt yardımı, yaşlı vatandaşlar için belediye bakım hizmeti, yakacak yardımı, mama ve bebek bezi yardımı, süt yardımı gibi yardımlarda bulunuyor.

Valilikler de geliri az olan bireylere kira yardımı yaparak, kiralarını ödemelerini kolaylaştırıyor.