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N11 altın kampanyası ile 50 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz! 17-25 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli fırsatları kaçırmayın

N11.com altın kampanyası ile 50 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz. Buna göre 17 - 25 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli fırsatları kaçırmayın.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:53
N11 altın kampanyası ile 50 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz! 17-25 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli fırsatları kaçırmayın
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N11 sayfasında altın alımları için 50 TL indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde 300 TL ve üzeri alışverişler için 50 TL hediye çeki kullanılabilecek. Altın gram fiyatları yüksek olmasına karşın 1 gram altın satın aldığınızda ortalama 30 TL gibi bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Kart kampanyalarını birleştirmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte kampanya 17 – 25 Ağustos 2020 tarihleri içerisinde geçerli olacak.

Mücevher & Saat kategorisinde geçerli 50 TL indirim kuponu kampanyasına göre n11.com üyesi olanlar 25 Ağustos 2020’ye kadar https://www.n11.com/promosyon/yatirimlik-altinda-en-uygun-fiyatlar-1034254 adresinden yapacakları alışverişlerde 50 TL indirim kuponu kazanabiliyor.


Mücevher & Saat kategorisinde 300 TL ve üzeri alışverişleriniz için geçerli kupondan en çok bir defa yararlanılabilecek. Kampanya promosyon linki üzerinden 25 Ağustos 2020 saat 17.00’ye kadar alışveriş yaparak 50 TL indirimden faydalanabilirsiniz.

N11.com 50 TL indirim kuponu nasıl kullanılır?

Kampanyaya katılabilmek için hesaba yüklediğiniz kuponu kullanmanız ödeme aşamasında seçmeniz yeterli olacaktır. n11.com’dan yapılan alışverişlerde indirim kazanabilir ve misafir girişleriyle alışverişlerinizi tamamlamadan önce üye olarak kampanyaya katılma hakkını elde edebilirsiniz.

Müşteriler Akbank, Finansbank, Halkbank ve Garanti Bankası kredi kartlarındaki puanları kullanabilecektir. İş Bankası ile Yapı Kredi kartlarındaki puanlarsa sadece n11.com kampanyalarında kullanılabilecek.

Finansbank, Halkbank ile İş Bankası işlemlerindeyse puan kullanabilmek için harcama tutarınızı karşılayacak düzeyde puanınızın bulunması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:07
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