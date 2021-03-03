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;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2021 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen ;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 3 Mart 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 23:05
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2021 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 03.03.2021 23:05
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