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;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2020 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan ;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 28 Ağustos 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 03:21
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2020 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 03:21
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