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Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?

Müzisyenler,kuru temizlemeciler, oto yıkamacılar 3 bin TL hibe desteği alacak. Erdoğan Kabine toplantısının ardından esnaf ve sanatkarlara 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeni ile işlerini kapatan müzisyenler, oto yıkamacılar ve kuru temizlemeciler, hibe desteğini almak için internet üzerinden başvuru yapabilecek. Peki hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor?

16 Ocak 2022 Pazar 21:23
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
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Pandemi nedeniyle yapılan destek paketlerine yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından 3000 TL hibe desteği  yapılacağını açıkladı.

Müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler 3 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapabilir?

Koronavirüs sürecinde işlerini kapatan müzisyen, kuru temizlemeciler ve oto yıkamacılar 3000TL hibe desteğini e-devlet üzerinden başvurarak yararlanabilecek. 2 ayrı grup için hibe desteği sağlanacak.

Desteklenecek ikinci grupta onarım, bakım, müzisyenler, ayakkabılar, bakırcılar, kurs operatörleri, seyyar satıcılar, oyuncaklar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,  araba yıkayıcılar, camcılar ve tuhafiyeler yer alacak. Bu destek ödemesinden daha önceki destek ödemelerinden yararlanan terziler ve restoranlar da faydalanabilecek. Bu grup vatandaşlarına bir defaya mahsus 3 bin TL hibe ödenecek.

Birinci ticaret grubuna 5 bin TL hibe desteği

Salgın önlemleri nedeniyle işlerine ara veren esnaf ve sanatkarlar desteklenecek. İlk grupta kafeler, kahvehaneler, kantinler, düğün salonları, intenet kafeler, kırtasiye mağazaları ve eğlence parkları vb. işletmeler yer almaktadır. 235 bine ulaşan bu işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe desteği alabilecek.

Hibe ödemelerinin ne zaman verileceği henüz açıklanmadı.

Esnafa 3000 TL hibe desteği için nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 3 bin TL hibe desteği başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek.


Son Güncelleme: 16.01.2022 21:23
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