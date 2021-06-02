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Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?

Koronavirüs salgınından birçok sektör etkilenirken uzun süredir destek alamayan ve zor durumda kalan müzisyenler seslerini duyurmayı başardı. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine tek seferde 3000 TL destek yapılacağını duyurdu. Habere sevinen milyonlarca vatandaş Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek? sorularına cevap arıyor. İşte Müzisyenlere verilecek 3000 TL destek başvurusu detayları haberimizde…

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:31
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
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2020 Mart ayından bu yana maddi anlamda sıkıntı çeken müzisyenler birçok sektöre yapılan yardımlardan sonra kendileri için isyan bayrağını çekti. Ünlü müzisyenlerde tepkilerini sert şekilde sosyal medyadan belli ederken son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine yapılacak desteği duyurdu. Haberin üzerine milyonlarca müzisyen sevinçlerini gizleyemedi. Müzik emekçileri, 3 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başlarken sizler için başvuru detaylarını inceledik…

Müzisyenlere verilecek 3 bin TL destek ne zaman verilecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre “Müzik Susmasın” sloganı ile bütün müzisyenlere 3 bin lira destek vereceğini açıkladı.

Toplamda 250 milyon TL destek verilirken başvurular için henüz detaylı bilgi verilmedi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre başvuru detayları haberimizde yer alacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:31
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