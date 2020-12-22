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Müzisyen pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi

Müzisyenlere para desteği mi yapılacak? Müzisyenlere para desteği için gereken şartlar neler? Müzisyenlere para desteğinden kimler faydalanacak? Müzisyenler para desteği için nereye başvuru yapacak? Özel tiyatrolar için destek başvuruları nasıl yapılacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs salgınından dolayı işlerini kaybeden müzisyenlere ve tiyatroculara para desteği vereceğini açıklamasının ardından herkes bu para desteğinden nasıl yararlanılacağını ve başvuruların nereden yapılacağını araştırıyorlar.

22 Aralık 2020 Salı 16:52
Müzisyen pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi
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Müzisyenlere Koronavirüs’ten Dolayı Para Desteği! Müzisyenler Destek Başvurusu Nasıl Yapacak?

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Covit-19 salgını günlerinde müzisyenlere 1000 TL para yardımı yapılacağını duyurdu.  Bu duyurunun ardından müzisyenler bu yardımdan nasıl yararlanacaklarını nereden başvuru yapacaklarını araştırıyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya genelinde yaşanan pandemiden  dolayı işsiz kalan müzisyenlere 1000 TL para yardımı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada sadece müzisyenlere değil; eser sahipleri, yorumculara ve müzik emekçilerinin tümüne verilecek olan para yardımı başvuru tarihleri 16 Aralık'ta başlayacaktır. Ersoy, yardımın aylık 1000 TL 3 ay da 3 bin TL destek yardımı yapılacağını duyurdu. Müzisyenler para yardımı için başvuru şartlarının neler olduğunu ve detaylarını araştırıyorlar.

Müzisyen Desteğinden Kimler Yararlanabilecek?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada , 'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek, koronavirüs döneminde geliri olmayan binlerce müzik emekçisi, eser sahibi ve yorumculara 3 ay boyunca 1000 TL para yardımı yapılacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından herkes bu destek ödemesinin ne zaman yapılacağını merakla araştırıyor. Başvuruların Aralık ayında başlayacağını belirten Ersoy, ödemelerin de Ocak 2021’de başlayacağını söyledi. Ersoy, bu projeye 30 binden fazla başvuru yapılmasını tahmin ettiğini açıkladı.

Özel Tiyatrolara Para Desteği!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığın 2021 yılı için yapılan bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalarda, özel tiyatrolara da destek yapılacağını duyurdu. Bakanlığa ait kültür merkezleri ve devlet tiyatrolarının salonlarının 1 Aralık 2020- 15 Haziran 2021 tarihleri arasında da özel tiyatrolarında kullanıma sunulduğunu belirtti. Özel tiyatrolara tune desteği ve Dijital Tiyatro Ek Projesi adı altında 2 tane yeni programla toplam 15 milyon TL ilave destek verileceğini söyledi.

Tune desteklerinin alınmaya başlandığını, dijital tiyatro başvurularının da 30 Aralık tarihine kadar alınacağını açıkladı. Özel tiyatrolar için özel bir grup oluşturulduğunu, bu grup çerçevesinde kendisinin de başkanlığını yaptığını belirten Ersoy, bütün yardımları ve ilerleyen süreçlerin nasıl devam edeceğinin görüşüldüğünü tartışıldığını ve ortak bir karar alınması doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Müzisyenlere destek yardımı başvuruları 16 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlamıştır.

Para yardımından faydalanmak isteyen müzisyenler öncelikle

16 Aralık 2020 tarihinden itibaren https://www.muziksusmasin.com/ adresindeki formu dolduracak. Ardından para yardımı başvurusuna referans olan STK’yı seçmesi ve eserin video kaydını https://www.muziksusmasin.com/ ’da yer alan ilgili bölüme en geç 25 Aralık 2020 tarihine kadar yüklemesi gereklidir.

Müzisyen desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin Yunus Emre Enstitüsü’nü takip etmeleri gereklidir.

Müzisyenlere Para Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Bu destekten faydalanmak isteyen kişilerin günlük veya haftalık herhangi bir yerde çalışılmaması gereklidir. Öncelik olarak herhangi sosyal güvencesi olmayan müzisyenler, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecektir.

Bunlardan ayrı olarak, müzik sektöründe hizmet veren kişiler de bu destekten faydalanabilecektir. Koronavirüsten dolayı işini kaybeden ve herhangi bir yerde iş bulamayarak geçimini sağlayamayan kişilerde bu destekten faydalanabilecektir.

Müzisyenlere Para Desteği İçin Gerekli Başvuru Şartları Neler?

Her destek için gerekli şartlar olduğu gibi müzisyenlere para desteği içinde gerekli bazı şartlar vardır. Bunlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmuş ve doğru beyanda bulunmuş olmak,
  • Ses veya enstrüman sanatçısı veya müzik sektörü çalışanı olmak ve geçimini bu yolla temin ettiğine dair bilgi/belge/referans sunmak,
  • Proje kapsamında verilecek tüm kişisel bilgilerin değerlendirme aşamasında kullanılabilmesi için 3. kişilerle paylaşılacağını kabul etmek,
  • Herhangi bir meslek birliğine üye olmamak (MESAM, MSG ve MÜYOBİR meslek birliklerine üye olanlar, üyesi oldukları meslek birlikleri tarafından geliştirilecek projelere dâhil olacaktır.),
  • 18 yaşından büyük olmak,

Proje desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin başvuruları sırasında video kanıtı istenmektedir. Birden fazla video kaydı sunan kişilerin bir çok projede yer alması durumunda sadece tek bir kayıt için destek yardımı yapılacaktır. Herhangi bir yanlışlık tespiti sonucunda başvuru geçerli olmayacaktır.

Müzisyenlere para yardımı çerçevesinde, Ocak ayından itibaren 1000 TL, Başvurusu onaylanan müzisyenlere Ocak, Şubat ve Mart ayları da dahil olmak üzere toplam 3000 TL para yardımı yapılacaktır.

Para Desteği İçin Gerekli Olan Video Kaydı Nasıl Yapılacak?

Proje desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin başvuruları sırasında video kanıtı istenmektedir.  Para yardımından faydalanmak için gerekli video kuralları belirlenmiştir. Bunlar;

  • Sanatçılar bakımından sanatının icrasını,
  • Sektör çalışanları bakımından ise icra ettikleri mesleğe ilişkin bilgi veya anılarını içerir söyleşiyi içermesi,
  • 2 dakikadan az 5 dakikadan fazla olmaması,
  • Makul düzeyde ses ve görüntü kalitesine sahip olması gerekmektedir.

Müzisyen Desteği Başvurusu Nereye Ve Nasıl Yapılacak?

Para yardımından faydalanmak isteyen müzisyenlerin başvurularını aşağıdaki STK’larla Yunus Emre Enstitüsü üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Para yardımını almak isteyen kişiler ilk önce 16 Aralık 2020 tarihi itibariyle https://www.muziksusmasin.com/  adresindeki formu dolduracak. Ardından para yardımı başvurusuna referans olan STK’yı seçmesi ve eserin video kaydını https://www.muziksusmasin.com/ ’da yer alan ilgili bölüme en geç 25 Aralık 2020 tarihine kadar yüklemesi gerekecektir.

Para desteğinden yararlanmak için herhangi bir yere üye olma şartı veya başvuru ücreti ödenmesine gerek yoktur.  Müzisyenlerden herhangi bir masraf veya kesinti alınmayacak ve proje kapsamında bu desteği almaya hak kazanan müzisyenlere Ocak 2021 tarihi itibariyle ödemeler yapılacaktır.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 16:52
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