İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası
Son Dakika
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu
2020 Temmuz ayı çlık ve...

Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek

Devlet destekleri gün geçtikçe daha da artıyor. Her geçen gün yapılan destekler ile vatandaşının yanında olan devlet, yapacağı 3 yardım ile 1477 TL'yi bulan yardım ödemeleri gerçekleştirecek.

07 Ağustos 2020 Cuma 03:20
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Takip Et:

İhtiyaç sahibi vatandaşlara birden fazla yardımda bulunan devlet, yaşanan pandemi süreci ile birlikte bu destek yardımlarını arttırdı. Ekonomik anlamda zorluk çeken kişilere ulaşan devlet, kısa sürede onlara yapılan destekler ile birlikte ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Bu yardımlara ulaşmak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden kolayca erişim sağlayarak yardımlara başvuru yapma hakkına sahip oluyor.

Gıda yardımında elektrik faturalarının ödenmesine kadar birçok yardımın yapıldığı ülkemizde, bu yardımlar ile birlikte ihtiyaç sahibi insanların iyi bir düzeyde yaşam sağlaması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar kişilerin evine kadar teslim ediliyor.

Gıda ve yakacak yardımı!

Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gıda ve yakacak yardımı sağlanmaktadır. Yardımı almak için devletin aradığı şartlardan birisi aile içinde kişi başına düşen gelirin 701,32 TL’den az olması isteniyor. Bu şartı yerine getiren kişiler başvuruda bulunarak yardımdan yararlanabiliyor.

Dul kadınlara yönelik destek ödemeleri!


Eşi vefat etmiş ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet yardım etmektedir. Dul kalmış ve herhangi bir geliri olmayan kadınlara her ay 275 TL destek yardımı yapılmaktadır. Anne veya babasını kaybetmiş çocuk başına ise 100 TL ek ödeme verilmektedir.

Elektrik tüketim desteği!

Pandemi süreci ile birlikte maddi anlamda sıkıntı çeken kişilere elektrik tüketiminde destek verilmektedir. Bazı şartları yerine getiren vatandaşlar bu yardımda faydalanabilmektedir. Devletin verdiği herhangi bir yardımdan yararlanan kişilere hanedeki kişi sayısına oranla elektrik hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet şu şekildedir:

  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
  • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh

Engelli bireyler için destek!

Doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlara çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Devlet tarafından belirlenen yardımlar, heyet raporu olan vatandaşlara verilmektedir. Devletin destekleri şu şekildedir:

  • Genel Sağlık Sigortası primleri
  • Sosyal güvencesi olmayan kişiler
  • Sosyal güvencesi olmayan aile bireyleri
  • Kişi başı düşen gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olan kişilere ödemeler devlet tarafından yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 03:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir?
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir?
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
SGK, SSK, Bağkur emeklilik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet ile emeklilik güncel maaş bilgisi sorgulama
SGK, SSK, Bağkur emeklilik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet ile emeklilik güncel maaş bilgisi sorgulama

Popüler Haberler

Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması ne zaman başlayacak? Yarışmanın konsepti ne?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 6 Ağustos 2020 Perşembe
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
2020 Ağustos İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Hekimoğlu Selin ve Ateş yeniden evlenecek mi?
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
İŞKUR Mesleki eğitim kursu nedir? İŞKUR mesleki eğitim kurslarına kayıt olma şartları
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?
Safer Ayı Hangi Tarihe Başlayacak? 2019 Sader Ayı Tarihi ve Safer Ayında Yapılacak İbadetler!
6222 nedir? 6222 yasası ne anlama geliyor? 6222 neleri kapsıyor?
E-Devlet işsizlik maaşı başvurusu ve maaş miktarı sorgulama nasıl yapılır?
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.