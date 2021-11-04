Muhasebe Yetkili Yardımcısı ne iş yapar, aylık kazancı kaç TL'dir?

Muhasebe Yetkili Yardımcısı, muhasebe yetkilisinin isteği doğrultusunda yapılması beklenen görev ve sorumlulukları etkin bir biçimde yerine getirmekle görevli kişiler olarak çalışıyorlar. Muhasabe Yetkili Yardımcılığı mesleğinin ortalama aylık kazancı 3 bin 660 TL şeklinde belirleniyor. En düşük Muhasebe Yetkili Yardımcısı aylık en az 2 bin 286 TL kazanç elde edebiliyorken en yüksek 4 bin 800 TL aylık kazanç sağlayabiliyor.

Muhasebe Yetkili Yardımcısı olmak için gereken eğitim düzeyi en az ortaöğretim seviyesinde olma şartı getiriliyor.