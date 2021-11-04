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Muhasebe Yetkili Yardımcısı ne iş yapar, aylık kazancı kaç TL'dir?

Muhasebe Yetkili Yardımcılığı mesleğine sahip olmak isteyenler neler yapmalı? Muhasebe Yetkili Yardımcısı olarak çalışan kişinin aylık maaşı ne kadar? Muhasebe Yetkili Yardımcısı, nasıl bir çalışma gerçekleştirir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Kasım 2021 Perşembe 04:06
Muhasebe Yetkili Yardımcısı ne iş yapar, aylık kazancı kaç TL'dir?
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Muhasebe Yetkili Yardımcısı, muhasebe yetkilisinin isteği doğrultusunda yapılması beklenen görev ve sorumlulukları etkin bir biçimde yerine getirmekle görevli kişiler olarak çalışıyorlar. Muhasabe Yetkili Yardımcılığı mesleğinin ortalama aylık kazancı 3 bin 660 TL şeklinde belirleniyor. En düşük Muhasebe Yetkili Yardımcısı aylık en az 2 bin 286 TL kazanç elde edebiliyorken en yüksek 4 bin 800 TL aylık kazanç sağlayabiliyor. 

Muhasebe Yetkili Yardımcısı olmak için gereken eğitim düzeyi en az ortaöğretim seviyesinde olma şartı getiriliyor. 


Son Güncelleme: 04.11.2021 04:06
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Muhasebe Yetkili YardımcılığıMuhasebe Yetkili Yardımcısı Maaşı
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