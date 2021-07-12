Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?

Bir kripto para dolandırıcılığı iddiası daha gündeme bomba gibi düştü. Mpax Coin adında ki kripto para borsasının binlerce vatandaşı dolandırdığı iddiaları gündeme getirildi. Bursa ‘da yaşayan Mpax Coin tarafından dolandırılan kişilerin kaç kişi oldukları ve kimin bu konu hakkında ne dediği ile ilgili bazı bilgiler aktaracağız. Bursa ‘da avukat olarak görev yapan Arife Tuğba Çetinkaya tarafından yaklaşık olarak 12 bin kişinin mağdur olduğu bir kripto para vurgunu iddiasını hem gündeme getirdi hem de bu konuyu yargıya kadar taşıdı. Avukat Çetinkaya, 13 milyon ila 14 milyon doların da yurtdışına kaçırılmış olması iddiası üzerinde durduklarını da belirtti. Peki Mpax Coin borsası iflas mı etti, kaç tane mağdur vatandaş var, avukat bu konu ile ilgili neler söylüyor? Sorularını yanıtlayacağız. Türkiye de bir kripto para borsası tarafından daha yapılan bir vurgun, dolandırıcılık iddiası daha gündeme boma gibi düştü. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise konu ile alakalı şu ifadelere yer verildi.

Bursa ‘da avukat olarak görev yapan Arife Tuğba Çetinkaya tarafından son zamanlarda gündemden eksik olmayan kripto para borsası dolandırıcılığı ile ilgili iddialara bir yenisini daha ekleyerek gündeme taşıdı. Erkan A. ismi ile kendini tanıtan Eren D. Adında ki bir şahsın ‘’ Mpax Coin ‘’ adında bir kripto para çıkardığını belirten avukat Çetinkaya, aslında bu paranın herhangi bir kripto para olmadığını ve sadece 15 dakika ile 20 dakika kadar süren bir üyelik ile gerçekleştirilen bir şey olduğunu söyledi.

Kripto paraların işlem gördükleri çok ünlü bir kripto para borsasında da ‘’ Mpax Coin ‘’ kripto parasının işlem gördüğünü ve burada manuel olarak müdahaleler ile de bu paranın hacminin yükseltildiğini ve bu sayede de kişilere güven sağladıkları iddiasında bulunan avukat Tuğba Çetinkaya, kendisine bu konu ile ilgili 300 kadar vatandaşın dava açılması için vekalet başvurusunda bulunduklarını fakat gerçek mağdur sayısının ise 11 bin ila 12 bin kişi kadar olduğunu söyledi.

Vatandaşlara kendisini başka bir isim ile tanıtmış

Avukat Çetinkaya, bu durumun yeni bir kripto para dolandırıcılığı olduğunu söyleyerek konu ile ilgili şu sözlerini de ilave etti;

‘’ Bu durum aslında yeni bir kripto para dolandırıcılığıdır. Erkan A. ismi ile kendini vatandaşlara tanıtan Eren D. Adında ki kişi ‘’ Mpax Coin ‘’ adında piyasada bir kripto para çıkardığını söylüyor. Yaklaşık olarak da 11 bin kişi ile 12 bin kişi civarında da bu konuda mağdur olanların olduğunu tahmin etmekteyiz. Ünlü bir kripto para borsası kuruluşunda bu ‘’ Mpax Coin ‘’ işlem görmektedir. Normal şartlar altında ise bu bir kripto para değildir. Bu aslında herkesin 15 dakika ile 20 dakika içinde çıkarabileceği bir şey ancak ne yazık ki vatandaşlarımız bunu bilmiyorlar. Herkes bu paranın bir kripto para borsasına ait olduğunu ve bu durumdan da bir gelir elde edebileceklerini düşünmektedirler.

Bilindik olan bir kripto para borsasında bunun yayınlanmış olması ve şirketin de CEO ‘sunun video bağlantıları yaparak ‘ Bu kripto parayı elinizde tutun. Bundan 1 sene sonrasında ise Dubai ‘den bir malikane alabilecek duruma geleceksiniz ‘ demesi Erkan A. olarak da herkese kendini tanıtan Eren D. İsimli şahsın kişisel sosyal medya hesapları üzerinden de bu tarzda paylaşımlar yaparak insanların güvenini sağlamaya çalışması da bu olayın bir parçasıdır. Bazı kişilerin Eren D. Adında ki kişiye yardım eden kişilerin de bu yollar ile kazanç elde ettiklerini söylemesi ile birlikte insanlara bir güven aşılanmış oluyor ve insanlar da bu durum karşısında buraya ellerinde ki bütün paralarını yatırmış oluyorlar. ‘’

Manuel bir şekilde paranın hacmi yükseltiliyor

‘’ Daha sonra da kripto para borsasında manuel bir şekilde müdahale edilerek paranın hacmi yükseltiliyor ve bu şekilde de insanlara karşı bir güven duygusu daha aşılanmış oluyor ‘’ şeklinde konu ile alakalı iddialarını dile getiren Çetinkaya, aynı zamanda şu açıklamalara da yer verdi:

‘’ İnsanlara buradan bir kazanç elde edeceklermiş gibi izlenim sağlanıyor. Sonra da vatandaşların hesaplarına bloke koyuyorlar ve bu durumda da vatandaşlar paralarını hiçbir şekilde geri alamıyorlar. Bırakın kar etmelerini, şu anda bu insanlar yatırmış oldukları ana paralarına bile dokunamamaktadırlar. İlgili kişiler ile bir irtibat kuruduğunda da ‘ parayı yarın hesaba göndereceğiz, bugün göndermiş olacağız ‘ şeklinde kullanıcılar cevap alıyorlar ancak ne yazık ki şu anda bu şekilde bir irtibat kurulması da pek mümkün değil gibi görünüyor. Biz ise bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın paralarının yurtdışına kaçırıldığını tahmin ediyoruz ve ilgili kişilerin de paralar ile birlikte yurtdışına kaçmasından şüphe etmekteyiz.

Şu an da bu konu ile ilgili gerekli olan bütün hukuki süreci başlatmış durumdayız. 13 milyon ile 14 milyon dolar civarında olan bir para söz konusu. Bizim elimizde mevcut olarak şu anda 250 kişi ile 300 kişilik bir şikayetçi var ancak daha önce de belirttiğimiz gibi 11 bin kişi ile 12 bin kişiden şikayetçi olunacağı söz edilmektedir. Bizler de avukat olarak üstümüze düşeni yapacağız ve bu durumu yakından bizzat takip edeceğiz. ‘’