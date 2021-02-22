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Mortgage kredisi nedir? Mortgage kredisi alma şartları ve faiz oranları

Birçok insan konut sahibi olmak için çeşitli yollara başvurmaktadır. Bu amaçla insanlara sunulan farklı konut kredileri bulunmaktadır. Dünya genelinde kullanılan kredi yöntemlerinden biri olan Mortgage kredisi hakkında detaylar merak edilmektedir.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:17
Mortgage kredisi nedir? Mortgage kredisi alma şartları ve faiz oranları
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İpotek altında olan belirli konutlar sayesinde uzun vadede kredi imkanı sağlayan Mortgage kredisi hakkında detaylar oldukça merak edilmektedir. Sistem yalnızca bankalarda geçerli değil bu amaç için hizmet sunan finans kuruluşları tarafından da sürekli olarak kullanılmaktadır. Konutun ipotek edilmesi yoluyla otuz yıl vade ile kredi elde etmek de mümkündür.

Mortgage kredisi alma şekli

İlk olarak alınmak istenen konutun krediye uygun olup olmadığı detaylı olarak incelenir. Bu uygunluk ekspertiz raporu ile incelenir. Seçilen konut uygun görünürse evin ederinin maksimum %90’ı kadar kredi almak mümkündür.  Bankaların uygulamış oldukları protokoller gereğince belgeniz onaylı olmalıdır. İkinci aşama olarak ise kredi notu oldukça önemlidir.

Gereken belgeler

  • T.C. kimlik ön ve arka yüzlerinin fotokopisi
  • Ödemesi yapılmış son 3 aylık fatura (cep telefonu hariç telefon, su, elektrik, doğalgaz vb.) ya da son 3 aya ait ikametgah belgesi
  • Alınmak istenen taşınmaz konutun tapusuna ait fotokopi

Yukarda belirtilen ortak belgelerin haricinde bireyin çalışma durumuna göre de çeşitli belgeler vardır.

Ücretli çalışanlar için eklenecek belgeler

  • Son aya ait olan maaş bordrosunun fotokopisi
  • Maaş yazısı da tercih edilebilmektedir. Bu tarz durumlarda çalışılan firmanın imza sirküleri

Emekliler için gerekli belgeler

  • SGK tarafından düzenlenen ve onaylanan kimlik belgesi
  • Gelir beklemek için açılmış banka hesap cüzdanı fotokopisi

Serbest meslek çalışan kişiler için gerekli belgeler

  • Son 1 seneye ait vergi levhası fotokopisi
  • Son 1 seneye ait vergi dairesi onaylı hesap vaziyeti

Firma ortakları için gerekli belgeler

  • Son 1 seneye ait vergi levhası fotokopisi
  • Son 1 seneye ait noter onayı alınmış imza sirküleri
  • Ticari sicil gazetesi
  • Son 3 yıllık onaylı bilanço ve gelir tablosu, son ay mizanı

Çiftçiler için gerekli belgeler

  • Çiftçilik belgesi

Mortgage’den yararlanacak kişiler

Üç ayda bir emekli maaşını kredi çekilen bankadan çeken emekli kişiler faydalanabilmektedir.

Kredi alınırken nelere dikkat edilmeli

Gelir düzeyi oldukça önemlidir. Uzun vadede kredi imkanı sunulduğu için düzenli kredi ödemesi şartı aranır. Bu sebeple kişinin gelir seviyesi  çok önemlidir.  Önemli olan diğer nokta doğru kredi türüdür. Endekse dayalı kredi türü seçilmesi durumunda taksitlerde bazı değişmeler olacaktır.

Kat mülkiyeti olmaması durumunda

Aranan ilk şart olarak alınacak olan konutun kat irtifakı olmalıdır. İkinci şart ise alınacak konutun %75 oranda tamamlanmış olmasıdır.

Mortgage kredileri

  • Konut sahibi olmak için bireylere verilen krediler
  • Konutların finansal kiralama yöntemi ile tüketicilere kiralanması
  • Sahibi olunan konutun teminat olarak gösterilmesi
  • İnşaatı devam eden konutlar da bu sisteme dahildir. Ancak konut finansmanı ile ilgilenen kuruluşlar, iskanı alınmış konutlar mevzu olduğundan dolayı bankalar bu durumda verdikleri kredileri ve kat irtifakı ile açtıkları bitmiş evlere verilen krediler, yasal düzenlemeler kapsamında menkul kıymetler haline getirilememektedir.

Kredi devredilir mi?

Devir işlemi mümkündür.

Devir işlemi yapılırken faiz oranları

Piyasa şartlarına göre faiz oranları oldukça değişmektedir.

Vade kısaltıp uzatmak mümkün müdür?

Vade miktarı kişinin ödeme planına göre farklılık göstermektedir.

Devir işlemi yapılırken taksitler düşer mi?

Taksitler, krediyi alan kişinin maddi durumunda göre farklılık göstermektedir.

Devir işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

  • Kredinin mevcut durumundaki faiz oranı
  • Ödenecek ana para
  • Kalan vade süresi
  • 5582 sayılı Mortgage yasası gereğince, 6 Mart 2007 tarihinden sonra verilen sabit faizli konut kredilerinin erken kapatılması durumunda kredi veren bankanın, kredi çeken kişiden kalan anaparanın %2’si kadar faiz alabilmeye hakkı vardır.
  • Kredinin kapatılacağı zaman ipotek işleminin fek masrafı gibi ödemelerin ödenme detaylarını öğrenmesi gerekmektedir.
  • Açılmak istenen yeni kredi hakkında bazı ücretlerin ödenmesi detaylı olarak araştırılmalıdır.

Mortgage kredisi veren bankalar

  • Ing- %1,36
  • Akbank- %1,39
  • Garanti BBVA- %1,42
  • Yapı Kredi- %1,45
  • Türkiye İş Bankası- %1,40
  • Albaraka
  • Altenatif bank
  • Deniz bank
  • Halkbank
  • ICBC
  • HSBC
  • Kuveyt Türk bankalar


Son Güncelleme: 22.02.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
MortgageKredi
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