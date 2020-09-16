Moldova’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020

Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.
Moldova’da asgari ücret ne kadar?
Moldova’da emek şartları
Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.
Moldova’da fiyatlar
Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.
Son Güncelleme: 16.09.2020 19:49