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Moldova’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Moldova’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 16 Eylül 2020 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Moldova’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:49
Moldova’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?


25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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