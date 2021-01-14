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Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberinin tüm yeni gelişmeleri 14 Ocak 2021 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:03
Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?

25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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