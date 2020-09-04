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Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Okurlarımızın merak ettikleri Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:28
Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?


25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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