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Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları

Moldova’da asgari ücret ne kadar? Yılı Moldova asgari ücret fiyatları haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 17 Ocak 2021 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. Moldova’da asgari ücret ne kadar? Yılı Moldova asgari ücret fiyatları haberi güncel ayrıntılarını Ocak 17 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 01:23
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?

25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:23
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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