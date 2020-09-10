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Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Moldova’da asgari ücret ne kadar? Yılı Moldova asgari ücret fiyatları haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Moldova’da asgari ücret ne kadar? Yılı Moldova asgari ücret fiyatları haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 10.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:08
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?


25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:08
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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