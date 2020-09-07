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Moldova yaşam şartları nasıl? 2020 Moldova asgari ücretleri

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Moldova yaşam şartları nasıl? Moldova asgari ücretleri gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:48
Moldova yaşam şartları nasıl? 2020 Moldova asgari ücretleri
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?


25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:48
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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