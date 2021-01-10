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Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021

Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 10 Ocak Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:43
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?

25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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