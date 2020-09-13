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Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020

Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 13 Eylül 2020 Pazar günü de gündemde! Siz de Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? haberi için 13 Eylül 2020 Pazar tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:29
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?


25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:29
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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