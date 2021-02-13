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Moldova asgari ücret ne kadar? 2021 Moldova yaşam şartları nasıl?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Moldova asgari ücret ne kadar? Moldova yaşam şartları nasıl? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 13.02.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:27
Moldova asgari ücret ne kadar? 2021 Moldova yaşam şartları nasıl?
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Moldova’nın resmi para birimi Moldova Leyi’dir. 1 Euro ise 19.50 Moldova Leyi’ne tekabül ederken, 1 TL 2.55 Moldova leyine eşittir.

Moldova’da asgari ücret ne kadar?

25 Nisan 2020 tarihinde Moldova’da Bakanlar Kurulu kararıyla asgari ücret yüzde 9.9 oranında artış göstererek 2610 Moldova Leyi’ne yükseldi. Moldova’da çalışanlar saatlik 15.44 Moldova leyi kazanmaktadır.

Moldova’da emek şartları

Moldova’da haftalık 40 saat emek süresi bulunmaktadır. Günde 8 saat ve haftada 5 gün çalışılan Moldova’da emek verme şartları da Türkiye’ye benzerlik göstermektedir.

Moldova’da fiyatlar

Moldova şehir merkezindeki daire 150 Euro’dan 300 Euro’ya kadar ulaşabiliyor. Market fiyatlarına göreyse 1 lt su ortalama 11 Moldova Leyi, şişe şarap 55 Moldova Leyi, 1 paket Marlboro sigara ise 25 Moldova Leyi’dir.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
Moldova Asgari ücretMoldova
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