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Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?

Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir? Mobil ödeme yöntemlerinin nerede geçerli olacağı, nakite çevirirken firmaların aldığı payın oranı, nakite çevirmenin limiti okuyucular tarafından merak ediliyor.

30 Ağustos 2020 Pazar 19:07
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
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Teknolojinin gelişimiyle insan hayatı bir çok açıdan kolaylaştı. Önceleri ihtiyacımız olduğunda uzun bir süre bulamadığımız, uğraşıp da yapamadığımız bir çok şeyi bir tuş ile halletmemiz mümkün. Son dönemlere damga vuran yeni mobil ödeme sistemi bu kolaylıkları ikiye katlıyor. Artık mobil ödeme sistemi ile insanların illa ki bir banka veya bir kredi kartı kullanmasına gerek kalmıyor. İhtiyaçlarını bu yöntemle karşılayanlar hatlarında bulunan kontör ya da fatura ile ödemesini sağlıyor..

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Teknolojinin gelişimiyle insan hayatı bir çok açıdan kolaylaştı. Önceleri ihtiyacımız olduğunda uzun bir süre bulamadığımız, uğraşıp da yapamadığımız bir çok şeyi bir tuş ile halletmemiz mümkün. Son dönemlere damga vuran yeni mobil ödeme sistemi bu kolaylıkları ikiye katlıyor. Artık mobil ödeme sistemi ile insanların illa ki bir banka veya bir kredi kartı kullanmasına gerek kalmıyor. İhtiyaçlarını bu yöntemle karşılayanlar hatlarında bulunan kontör ya da fatura ile ödemesini sağlıyor. Eskiden bir ton ayak işi gerektiren işlemler bir zaman sonra küçük ceplerimize girince hepimizin kafası rahatladı ve bu yeni sisteme alışmaya başladık. Mobil Ödeme sistemiyle artık işlemlerimizi daha da hızlı halletme imkanımız olacak. Mobil ödeme işleminin kullanıldığı alanlar ticaret sistemlerinden, intenet üzerinde ki çeşitli alışveriş sitelerinden ve cep telefonumuzda ki uygulama marketlerinde kullanılabiliyor. Eğer cep telefonunuz desteklemekteyse NFC sistemi yüklü olan POS cihazları devreye girecek ve bir çok işletmede bulunan bu POS cihazlarında ödeme yapabileceksiniz. Bunların dışında ise nakit para ihtiyacınız olduğunda nakit para çekebileceksiniz. İşlemi gerçekleştirmede olan komisyon sahipleri sizden yaklaşık olarak % 50 ve % 60 civarında bir kesinti yapacak. Önek vermek gerekirse 500 Lirayı nakit paraya çevirirken alacağınız para 250 Lira olarak elinize geçecektir. Bu firmalar aldıkları % 50 ve % 60 civarında ki oranı başka insanlara mobil ve intenet platformunda intenet kuponu, e-pin gibi formatlar halinde satacaktır bu indirimler genelde % 15 ve % 20 civarındadır. Nakit paraya çevirme işlemi ise güvenilir sitelerden yapılmalıdır aksi taktirde dolandırılma riskiniz çok yüksektir.


 Mobil Ödeme İşleminde Nakit Para Limitini Belirleme:

Sıradan bir mobil hat müşterisiyseniz üzerinizde belirli kısıtlamalar uygulanacaktır. Standart kısıtlamada 150 TL civarında bir ödeme sınırınız olacaktır. Öne çıkan müşteriler grubunda olanlar için ise işler farklı. Özel mobil hat kullanıcıları 400 ve 500 TL arasında veyahut birazcık üstünde bir sınıra sahiptir. Eğer 150 TL’lik limit yetmiyorsa hattınıza ait müşteri hizmetlerini danışıp limitinizi müşteri temsilcisi ile arttırmak zorundasınız.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 19:07
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