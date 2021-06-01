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Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?

Günümüzde kripto para piyasası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son zamanlarda Mina Protocol coin listesi hazırlandı mı soruları çoğaldı. Bilinen en eski coinlerden biri olan Kraken, listeleri merakla bekleniyor. Altcoinlerin projesi devamlılığını sürdürürken listeler de bekleniyor. Mina Protokol Coin listeleri hakkında mera edilenler haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 19:56
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?
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 Dünyaca bilinen eski coinlerden olan Kraken, 28 Mayıs günü MINA için para yatırma ve çekme işlemlerinin vatandaşlara açılacağını duyurdu. 1 Haziran tarihinden itibaren altcoinler için ticaret işlemleri başlatıldı. Kraken, MINA token ticareti belirlenen ülkelerde yapılmaktadır bunlar şöyledir; ABD, Kanada, Laponya ve Avusturulya olarak belirlendi. Burada yer alan kurum ve kuruluşlar için de sunulmadığı belirlendi.

Mina protocol coin nedir?

Altcoin projelerinden olan Mina protocol, ilk kripto para birimi olarak belirlendi. Düzenlenen projeler doğrultusunda uzmanlar tarafında araştırmalar başladı. Mina ile kullanım ne kadar fazla olursa, Blockchain her zaman aynı şekilde kalır. Yaklaşık başladığı boyut olan 22 kb olarak belirlenir.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:56
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