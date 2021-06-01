Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?

Mina protocol coin nedir?

Dünyaca bilinen eski coinlerden olan Kraken, 28 Mayıs günü MINA için para yatırma ve çekme işlemlerinin vatandaşlara açılacağını duyurdu. 1 Haziran tarihinden itibaren altcoinler için ticaret işlemleri başlatıldı. Kraken, MINA token ticareti belirlenen ülkelerde yapılmaktadır bunlar şöyledir; ABD, Kanada, Laponya ve Avusturulya olarak belirlendi. Burada yer alan kurum ve kuruluşlar için de sunulmadığı belirlendi.

Altcoin projelerinden olan Mina protocol, ilk kripto para birimi olarak belirlendi. Düzenlenen projeler doğrultusunda uzmanlar tarafında araştırmalar başladı. Mina ile kullanım ne kadar fazla olursa, Blockchain her zaman aynı şekilde kalır. Yaklaşık başladığı boyut olan 22 kb olarak belirlenir.