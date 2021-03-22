Milyonları ilgilendiriyor: Kredi kartı aidatlarına yüzde 20 zam!

Özellikle pandemi dönemi içerisinde fiziksel alışverişlerden çok online alışverişlerde daha fazla kullanılan kredi kartları bulaş riskini aza indirmesi nedeniyle temassız ödemeye de oldukça fazla katkı sağladı. Bir çok etkende yarar sağlayan kredi kartlarının kullanımı giderek yükselirken Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafında açıklanan verilerde 2020 yılı içerisinde kartlı ödemelerin bir önceki yıla oranla yüzde 17 oranında bir artış yaşadığı görüldü.

Kullanıma açık olansayısı ise yüzde 8'lik bir artışla 75,7 milyon olarak kayıtlara geçerken her açıdan benzer rakamların 2021’de de devam edeceği beklenirken, kart kullanıcıların kendilerine verilen aidatı konusundaki hassasiyetlerinde artış yaşanmaya başladı.

Aidatı olmayan kartlarla ilgili seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlayan kart kullanıcıları kendilerine en doğru kartı seçmek için karşılaştırma sitelerine yöneldiler. Kredi kartlarının karşılaştırılması ile ilgili kurulan platformlardan biri olan Hesapkurdu.com tarafından açıklanan verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaptığı görüldü. Öğrenci kredi kartları hariç diğer kartların aidatları, 30 ila 300 TL arasında değişim gösteren rakamlara yükseldiği kaydedildi.