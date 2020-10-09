Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak

Bağkur, SGK ve Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ve emekli olanlara müjdeli haber geldi. Aktif olarak çalışan, emekli olan veya dul ve yetim maaşı alan kişilere 4 bin TL ödeme yapılacak.

Emekli maaşlarındaki son durum binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar kısa dönem askerlik borçlanmasının durumunu, yurt dışında malulen emekli olan kişilerin Türkiye’den emekli olmasındaki son durumu merak ediyordu.

Emekli ikramiyesine icra konur mu, emekli ikramiyesinde icra kesintisi yapılır mı?

Emekli ikramiyesi ile kıdem tazminatında yapılan haciz kesintileri tartışmaları devam ederken, vatandaşlar olay hakkındaki son durumu araştırıyor.

Bir kişinin borcu sonucunda icra takibi başlatılmışsa o kişinin emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatına haciz koyulmaktadır. Bu gibi toplu ödemelerden faydalanacak olan kişilerin imkanları varsa borçlarını yapılandırması en ideal yöntem olacaktır.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik mümkün mü, emeklilik yaşı düşer mi?

Ülkemizde doğum yapan annelere devlet doğum öncesi ve sonrasında maddi destekte bulunuyor. Bu yardımlardan biri de doğum borçlanmasıdır.

Anneye her çocuk için 2 sene doğum borçlanması imkanı sağlanırken, söz konusu hak en fazla 3 çocuk için yani toplam 6 sene için verilmektedir.

Doğum borçlanması eksik prim günlerinin tamamlanmasında kullanılıp, emeklilik yaşını bu şekilde erkene çekmek mümkün değildir.

Yurt dışında malulen emekli olanların Türkiye’den emekli olması

Yurt dışında yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan biri de çift emekli maaşı almak konusudur.

Yurt dışı hizmet borçlanması ile birlikte gurbetçi vatandaşlar Türkiye’den emekli olabiliyor.

Kendi işyerinde sigortalı çalışma!

Ülkemizde kendi işyerinde çalışan kişiler Bağkur üzerinden kendi sigortalarını yapabiliyor. Bu kişiler 4B sigortalı olarak işleme alınır ve bu kapsamda emekli olabiliyor. Ancak kendi işyerinde çalışan kişi kendisini çalışan olarak gösterme hakkı olmadığı için 4A sigortalılar kapsamına giremez.