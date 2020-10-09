İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...

Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak

Aktif olarak çalışan, emekli olan veya dul ve yetim maaşı alan kişilere Tam 4 bin TL ödeme yapılacak. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi milyonlarca kişiyi ilgilendiren konunun detayları merak ediliyor.

09 Ekim 2020 Cuma 15:37
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Takip Et:

Bağkur, SGK ve Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ve emekli olanlara müjdeli haber geldi. Aktif olarak çalışan, emekli olan veya dul ve yetim maaşı alan kişilere 4 bin TL ödeme yapılacak.

Emekli maaşlarındaki son durum binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar kısa dönem askerlik borçlanmasının durumunu, yurt dışında malulen emekli olan kişilerin Türkiye’den emekli olmasındaki son durumu merak ediyordu.

Emekli ikramiyesine icra konur mu, emekli ikramiyesinde icra kesintisi yapılır mı?

Emekli ikramiyesi ile kıdem tazminatında yapılan haciz kesintileri tartışmaları devam ederken, vatandaşlar olay hakkındaki son durumu araştırıyor.

Bir kişinin borcu sonucunda icra takibi başlatılmışsa o kişinin emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatına haciz koyulmaktadır. Bu gibi toplu ödemelerden faydalanacak olan kişilerin imkanları varsa borçlarını yapılandırması en ideal yöntem olacaktır.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik mümkün mü, emeklilik yaşı düşer mi?


Ülkemizde doğum yapan annelere devlet doğum öncesi ve sonrasında maddi destekte bulunuyor. Bu yardımlardan biri de doğum borçlanmasıdır.

Anneye her çocuk için 2 sene doğum borçlanması imkanı sağlanırken, söz konusu hak en fazla 3 çocuk için yani toplam 6 sene için verilmektedir.

Doğum borçlanması eksik prim günlerinin tamamlanmasında kullanılıp, emeklilik yaşını bu şekilde erkene çekmek mümkün değildir.

Yurt dışında malulen emekli olanların Türkiye’den emekli olması

Yurt dışında yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan biri de çift emekli maaşı almak konusudur.

Yurt dışı hizmet borçlanması ile birlikte gurbetçi vatandaşlar Türkiye’den emekli olabiliyor.

Kendi işyerinde sigortalı çalışma!

Ülkemizde kendi işyerinde çalışan kişiler Bağkur üzerinden kendi sigortalarını yapabiliyor. Bu kişiler 4B sigortalı olarak işleme alınır ve bu kapsamda emekli olabiliyor. Ancak kendi işyerinde çalışan kişi kendisini çalışan olarak gösterme hakkı olmadığı için 4A sigortalılar kapsamına giremez.



Son Güncelleme: 09.10.2020 15:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKBağkurEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi

Popüler Haberler

Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2020
Sadakatsiz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Tövbeler Olsun yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yayınlanmıyor?
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Ekim 2020 Tüvtürk araç muayene şartları
Yasak Elma 78 bölümde ne oldu? Yasak elma 79. bölüm fragmanı 12 Ekim Pazartesi 2020 ( 12 Eylül Pazartesi 2020 )
Açıktan üniversite nasıl okunur?
Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa istifa etti
Exatlon Challenge Burce Yağmur Karabal kimdir? Yarışmacı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler
Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?
Zuhal Topal’la Sofrada yeni yarışmacısı Elif Kaçar kimdir?
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
Kurban Bayramı kutlama mesajları - 2019 En güzel ve yeni resimli kurban bayramı tebrik mesajları
Yeni Spiderman filmi ne zaman vizyona girecek? Örümcek adam yeni filmi çıkış tarihi belli oldu
A101 Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar özellikleri ve kullanıcı yorumları
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları
Bayi Toplantısı filmi ne zaman vizyona girecek? Bayi toplantısı fragmanı yayınlandı!
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.