Milli Piyango Bayilik Alma Şartları Ve Bayilik Bedeli Nedir?

Milli piyango bayiliği almak için gereken güncel şartlar ve bayi açma bedeli merak edilmektedir.

Türkiye’ de şans oyunlarının büyük bir kısmı devletin tekelinde bulunmaktaydı. Bu sebeple Milli Piyango bayiliği almak sanıldığı kadar zor olmamaktadır. Fakat geçen sene Demirören Holding’ e kiralandıktan sonra kâr marjları bir miktar düşmüştür. Türkiye’ de yaygın olarak oynanan Milli Piyango oyunlarını oynatmak amacıyla bayi açabilir ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

Bayilik için genel olarak devren veya satılık olanlar daha fazla tutulmaktadır. Bu şekilde Milli Piyango, sayısal loto, süper loto, şans topu vb. oyunların bayiliklerini alabilme imkanınız olur.

Milli Piyango Bayisi Açmak İçin Gereken Şartlar

En az 20 metrekare bir dükkanınız olmak zorundadır

Daha önce herhangi bir suç sebebiyle ceza almamış olmalısınız

Bankada altın bedeli üzerinden teminat gerekmektedir

Kimlik, vergi levhası, çalışma ruhsatı, ikametgâh

Daha önce açmış olan kişiler için; cezai nedenlerden dolayı Milli Piyango bayiliği kapanmamış olması

20 bin TL + KDV bayilik bedeli

2020’ de Milli Piyango özelleşmiştir. Daha sonra bayilikler kurayla verilmeye başlanmıştır. Kuralar çekildikten sonra ihtiyaç olan bölgelerde bayi açılabilmektedir.

Milli Piyango Bayilik Ne Kadar Para Kazandırır?

Bayilik, işletme lokasyonuna bağlı olarak 3-10 bin TL arasında para kazandırabilmektedir.

İkramiyeler %2, bilet satışları %7 kâr bırakmaktadır. İşletme sahipleri ortalama oranın 4-5 olduğunu söylemektedir.

Bir günde 3 bin TL kazanan bayinin kârı 150 TL iken, 10 bin TL kazanan bayinin kârı 500 TL ‘ dir.

Milli Piyango Bayilik Ne Kadar Kâr Bırakır?

Bayilik ayda ortalama 4-13 bin TL arasında para kazandırır. Bu miktar yalnızca Milli Piyango için geçerli olup ekstra spor toto, süper lig ürünlerinin de bayiliğini alarak kazancınızı artırabilmeniz mümkündür.

Milli Piyango Bayilik Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Milli piyango bayilik başvuru için şu iletişim bilgileri kullanılabilir:

TEL NO (DİREKT) : 0 (312) 418 34 27

SANTRAL : 0 (312) 417 91 00/1501-1502-1504-1506-1508-1510

Milli Piyango şube müdürlükleri için şehirlere ait listeye buradan ulaşabilmeniz mümkündür.